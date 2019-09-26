Что объединяет Таллинн и Лиссабон?

Последняя остановка на материке была достойной и красочной, как морская история Португалии. Мы еще раз благодарим от всего сердца посольство Эстонии в Лиссабоне. Спасибо, посол Рут Лаусма Луйк и Марит Макс за то, что вы организовали нам такой запоминающийся прием!

Прибыв в пятницу в Кашкаиш, мы подняли в порту большой триколор, который был виден издалека и направлял наших новых матросов и гостей на судно.

В субботу команду принял президент Лиссабонского географического общества (1875) Луиш Айреш Баррош в старинном доме в самом сердце Лиссабона. Прием начался торжественно в зале Алгарве, стену которого украшает огромная карта Земли, на которую золотистыми и светящимся в темноте линиям нанесены морские экспедиции Португалии начиная с самых ранних времен. Понятно, на этой старой карте отсутствовала Антарктида. Мы попытались заполнить это белое пятно, вспомнив о дне рождения Беллинсгаузена, который отмечали накануне и который по воле случая совпадает с датой начала исторической морской экспедиции Магеллана.

Президент выступил с речью, слово взяли также наш посол Рут Лаусма Луйк и морской физик Урмас Липс. Мы сказали пару слов об истории нашей яхты типа Jongert. Была проведена экскурсия по историческому зданию, где мы посмотрели выставку о Магеллане. В зале нам предложили стаканчик портвейна. На месте присутствовали и один из высокопоставленных руководителей военного флота вице-адмирал Энрике Гувейя э Мело и бывший посол Португалии в Эстонии Аристидес Алегре Вийера Гонсальвеш с супругой. А также несколько эстонцев, которые работают и живут в Португалии. Прекрасный день мы подытожили с народом и командой в местном ресторане Casa da Alentejo размером со старый мавританский замок.

В воскресенье на «Адмирале» был день открытых дверей и у нас побывало множество замечательных гостей. Команде нажелали множество приятных вещей, было прекрасное чувство, что за нашей экспедицией наблюдают много милых людей.

Мы хотели поделиться с читателями некоторыми мыслями из речи Рут Лаусмы Луйк, которая сосредоточилась на том, что объединяет два старых морских государства, Португалию и Эстонию.

Посол привела три момента, связывающих Таллинн и Лиссабон.

1. Связь между двумя ганзейскими городами. Таллинн (тогдашний Ревель) был важным портовым городом, куда корабли привозили лиссабонскую соль, а также сухофрукты и вино с Мадейры, которые отсюда везли дальше, на Русь. По пути назад, в Португалию корабли брали на борт мех, лес, лен и т.п.

2. С конца века хороший мачтовый лес привозили в Португалию с Балтики. Прекрасно думать, что на каравеллах, которые шли открывать мир и везли пряности из Индии, паруса крепились на мачтовых соснах, выросших гибкими и прочными на ветрах эстонского северного побережья.

3. Когда-то португальский принц и мореплаватель Васко да Гама подняли в Лиссабоне паруса, снарядив экспедицию к Новому Свету. Таллинн в то время властвовал всего лишь на Финском заливе, но в XIX веке погоду здесь делали первооткрыватели, адмиралы Фабиан Готтлиб фон Беллинсгаузен, открывший Антарктиду, и Адам Иоганн фон Крузенштерн, посетивший во время своего кругосветного путешествия Бразилию и Макао.

Португалию и Эстонию связывают общие ценности, хоть они находятся в разных частях света. Когда живешь на море, в какой-то момент у тебя просто нет выбора, надо поднять паруса и идти!