Фото и видео: эстонский рыбак поймал экзотическое существо, которое в местных водах впервые увидели 90 лет назад

Другие рыбаки выразили беспокойство, что скоро нечего будет ловить. «Скоро весь пляж будет заполонен ими», - посчитал один из рыбаков.

Ихтиолог Эстонского морского института Хели Шпилев установила, что речь идет о взрослой мужской особи китайского мохнатого краба, который был замечен на морском побережье Эстонии уже почти 90 лет назад.

«Речь идет о чужеродном виде, но поскольку размножаться в Балтийском море, он не опасен», - отмечает Шпилев. Размножение мохнатых крабов ограничивает уровень соли в воде, низкая температура воды и суровые зимы.