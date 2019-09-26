Фото и видео: эстонский рыбак поймал экзотическое существо, которое в местных водах впервые увидели 90 лет назад

Вчера днем в Пярну вблизи Центрального моста был пойман краб, который вызвал большое оживление среди рыбаков. Речь идет о чужеродном для наших вод виде, но в Балтийском море он не может размножаться, поэтому не представляет угрозы для местной природы, пишет Pärnu Postimees.
Другие рыбаки выразили беспокойство, что скоро нечего будет ловить. «Скоро весь пляж будет заполонен ими», - посчитал один из рыбаков.
Ихтиолог Эстонского морского института Хели Шпилев установила, что речь идет о взрослой мужской особи китайского мохнатого краба, который был замечен на морском побережье Эстонии уже почти 90 лет назад.
«Речь идет о чужеродном виде, но поскольку размножаться в Балтийском море, он не опасен», - отмечает Шпилев. Размножение мохнатых крабов ограничивает уровень соли в воде, низкая температура воды и суровые зимы.
По оценке ихтиолога, данный вид не играет существенной роли в местном морском мире и это не изменится в ближайшие годы.