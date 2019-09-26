Cкандал с отмыванием денег через Danske Bank: в еще одном банке прошли обыски

Следствие подозревает немецкий финансовый институт в том, что он поздно проинформировал компетентные органы по поводу возможного отмывания денег из России, пишет DW.
Сотрудники прокуратуры Франкфурта-на-Майне и Федерального ведомства по уголовным делам в среду, 25 сентября, провели обыски в центральном офисе Deutsche Bank в рамках следствия по делу об отмывании денег через Danske Bank, крупнейший коммерческий банк Дании.
Немецкий финансовый институт подозревают в том, что он поздно проинформировал компетентные органы о возможном отмывании денег. Deutsche Bank был банком-корреспондентом отделения Danske Bank в Эстонии.
В Deutsche Bank заявили, что готовы сотрудничать с прокуратурой, пояснив, что проводили самостоятельное расследование подозрительных сделок и передали соответствующие документы при первой возможности компетентным органам.
Как сообщила в сентябре 2018 года лондонская газета The Financial Times со ссылкой на предварительный отчет консалтинговой компании Promontory Financial, только в течение 2013 года через отделение Danske Bank в Эстонии прошло 30 млрд долларов, принадлежащих россиянам и жителям стран бывшего СССР.
В махинациях замешан кузен Путина?
В мае 2019 года в интервью медиакомпании CBS бывший менеджер Danske Bank Говард Уилкинсон заявил, что в день через банк проходило до 20 млн долларов. Деньги проводила компания Lantana Trade, зарегистрированная в Лондоне по одному адресу с еще 64 подставными фирмами, имеющими счета в Danske Bank. По словам Уилкинсона, в схеме по отмыванию денег участвовали ФСБ и родственники российского президента.
"Кажется, это был Игорь Путин, которого я считаю двоюродным братом российского президента", - заявил бывший менеджер. Как отмечала тогда CBS, Игоря Путина подозревали и в других российских схемах по отмыванию денег, но он всегда заявлял о своей невиновности.
В рамках проведенного расследования выяснилось, что владельцы Lantana Trade связаны с рядом российских финансовых институтов, в том числе с Промсбербанком, который лишился лицензии в 2015 году, когда была ликвидирована и сама компания.
Игорь Путин входил в правление Промсбербанка вместе с Алексеем Куликовым и Александром Григорьевым. Как указывал Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP), все трое причастны к "зеркальным сделкам" в московском отделении Deutsche Bank, где была организована преступная схема объемом 10 млрд долларов. Помимо этого Игорь Путин входил в руководство "Русского земельного банка", связанного со схемой "Русской прачечной".