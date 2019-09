Cкандал с отмыванием денег через Danske Bank: в еще одном банке прошли обыски

Как сообщила в сентябре 2018 года лондонская газета The Financial Times со ссылкой на предварительный отчет консалтинговой компании Promontory Financial, только в течение 2013 года через отделение Danske Bank в Эстонии прошло 30 млрд долларов, принадлежащих россиянам и жителям стран бывшего СССР.