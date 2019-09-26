Cкандал с отмыванием денег через Danske Bank: в еще одном банке прошли обыски

Сотрудники прокуратуры Франкфурта-на-Майне и Федерального ведомства по уголовным делам в среду, 25 сентября, провели обыски в центральном офисе Deutsche Bank в рамках следствия по делу об отмывании денег через Danske Bank, крупнейший коммерческий банк Дании.

Немецкий финансовый институт подозревают в том, что он поздно проинформировал компетентные органы о возможном отмывании денег. Deutsche Bank был банком-корреспондентом отделения Danske Bank в Эстонии.

В Deutsche Bank заявили, что готовы сотрудничать с прокуратурой, пояснив, что проводили самостоятельное расследование подозрительных сделок и передали соответствующие документы при первой возможности компетентным органам.

Как сообщила в сентябре 2018 года лондонская газета The Financial Times со ссылкой на предварительный отчет консалтинговой компании Promontory Financial, только в течение 2013 года через отделение Danske Bank в Эстонии прошло 30 млрд долларов, принадлежащих россиянам и жителям стран бывшего СССР.

В махинациях замешан кузен Путина?

В мае 2019 года в интервью медиакомпании CBS бывший менеджер Danske Bank Говард Уилкинсон заявил, что в день через банк проходило до 20 млн долларов. Деньги проводила компания Lantana Trade, зарегистрированная в Лондоне по одному адресу с еще 64 подставными фирмами, имеющими счета в Danske Bank. По словам Уилкинсона, в схеме по отмыванию денег участвовали ФСБ и родственники российского президента.

"Кажется, это был Игорь Путин, которого я считаю двоюродным братом российского президента", - заявил бывший менеджер. Как отмечала тогда CBS, Игоря Путина подозревали и в других российских схемах по отмыванию денег, но он всегда заявлял о своей невиновности.

В рамках проведенного расследования выяснилось, что владельцы Lantana Trade связаны с рядом российских финансовых институтов, в том числе с Промсбербанком, который лишился лицензии в 2015 году, когда была ликвидирована и сама компания.