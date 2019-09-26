Не попадитесь: наивность двух жителей Эстонии лишила их почти 60 000 евро

По словам ведущего следователя Нарвского отделения полиции Сергея Масленникова, в полицию недавно обратилась 62-летняя жительница Нарвы, которая лишилась 40 000 евро после того, когда в июле она приняла предложения инвестировать свои сбережения.

"Мошенники действовали по типичной схеме. Женщине позвонили с иностранного номера, говорили по-русски, предложили возможность быстро заработать, не прикладывая для этого никаких усилий. Женщина установила на свой компьютер программу Anydesk, чем предоставила возможность чужому человеку зайти в ее компьютер и получить доступ к ее личным данным. Женщина сделала несколько переводов на несколько зарубежных счетов, полагая, что сумма вложений вырастет в несколько раз", – рассказал Масленников.

"Хотя сначала женщина видела на экране, что суммы постоянно растут, она не смогла забрать свои деньги. Наоборот, под всякими предлогами у нее требовали дополнительных выплат", – добавил капитан полиции.

24 сентября в полицию обратился 68-летний житель Йыхвиской волости, которому также позвонили в июле и предложили возможность торговать крипто-валютой. Мужчина перевел на счет двух фирм в общей сложности 18 600 и понял, что его обманули, только тогда, когда он захотел снять прибыль у него за это потребовали дополнительную плату.

Звонки от мошенников могут поступать как с эстонских, так и с иностранных номеров. Звонящие говорят обычно по-русски, иногда по-английски, они достаточно назойливы. Если вам позвонили с таким предложением, Департамент полиции и погранохраны и Департамент защиты прав потребителей и технического надзора советуют прервать такой звонок, заблокировать номер и сообщить о звонке на инфотелефон полиции 612 3000. В случае, если вы стали жертвой мошенничества и понесли ущерб, обратитесь в полиции с заявлением.

ФОТО: Департамент полиции и погранохраны