Собираетесь в Санкт-Петербург? Смотрите инструкцию оформления бесплатных электронных виз для жителей Эстонии

С 1 октября граждане 53 государств, в том числе и Эстонии, могут оформлять на специализированном сайте МИД России однократные деловые, гуманитарные и туристические визы. Заявление необходимо заполнить за четыре дня до предполагаемой даты въезда и прикрепить к нему фотографию в электронном виде.

Электронные визы выдаются на срок действия 30 дней начиная с даты выдачи и с разрешенным сроком пребывания до восьми суток с даты въезда. Стоит отметить, что разрешенный срок пребывания в России по электронной визе до восьми суток не означает возможность пребывания в течение 192 часов (24 часа x 8) чистого времени. Начало отсчета срока пребывания всегда округляется до 00 часов 00 минут даты прохождения паспортного контроля на въезде независимо от реального времени прохождения паспортного контроля.

Например, ваша виза действует с 15 июля по 13 августа и вы прошли паспортный контроль на въезде в 20 часов 00 минут понедельника 1 августа. В этом случае, вам необходимо пройти паспортный контроль на выезде до 23 часов 59 минут понедельника 8 августа (а не до 20 часов вторника 9 августа).

Электронная виза выдается бесплатно. Для ее получения не требуется приглашений, подтверждений бронирования гостиниц или каких-либо других документов, подтверждающих цель поездки в Россию.

Заполнить заявление о выдаче электронной визы на сайте МИД РФ можно не ранее чем за 20 дней и не позднее чем за четыре дня до предполагаемой даты въезда в Санкт-Петербург.

Обладатели электронной визы обязаны иметь при себе медицинскую страховку, действительную на весь срок пребывания в РФ. Также до окончания срока действия паспорта должно оставаться не менее шести месяцев с даты подачи заявления на получение электронной визы.

Оформить электронную визу или ознакомиться с условиями подробнее можно здесь.

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