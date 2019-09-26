Билеты за 20 евро: из Таллинна начнет летать новая бюджетная авиакомпания

«Появление авиакомпании Lauda среди партнеров Таллиннского аэропорта весьма приветствуется, поскольку их сильная позиция на австрийском рынке дает нам прекрасную возможность увеличить число посещающих Эстонию австрийцев. Также Вена, как один из красивейших городов Европы, всегда был востребованным местом назначения на нашем рынке», - сказал коммерческий директор Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ.