BMW и велосипедист не поделили дорогу: полиция ищет очевидцев ДТП

На перекрестке шоссе Таллинн-Саку-Лаагри и улицы Ааса произошло столкновение автомобиля BMW, за рулем которого был трезвый 39-летний водитель, и велосипеда. Пострадавшего велосипедиста доставили в больницу.

Для выяснения всех обстоятельств этого ДТП полиция просит свидетелей позвонить по номеру 612 3000 (в рабочие дни с 8 до 19 часов) или написать на адрес э-почты pohja.lmt@politsei.ee.