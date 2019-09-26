BMW и велосипедист не поделили дорогу: полиция ищет очевидцев ДТП

Сегодня, 26 сентября, в 13.54 в поселке Саку на перекрестке шоссе Таллинн-Саку-Лаагри и улицы Ааса произошло ДТП, в котором пострадал 51-летний велосипедист.
На перекрестке шоссе Таллинн-Саку-Лаагри и улицы Ааса произошло столкновение автомобиля BMW, за рулем которого был трезвый 39-летний водитель, и велосипеда. Пострадавшего велосипедиста доставили в больницу.
Для выяснения всех обстоятельств этого ДТП полиция просит свидетелей позвонить по номеру 612 3000 (в рабочие дни с 8 до 19 часов) или написать на адрес э-почты pohja.lmt@politsei.ee.
В этом году произошло 221 ДТП с участием велосипедов, в этих ДТП погибли два велосипедиста, пострадали 212 велосипедистов.