Чт, 26.09.2019
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  • BMW и велосипедист не поделили дорогу: полиция ищет очевидцев ДТП

BMW и велосипедист не поделили дорогу: полиция ищет очевидцев ДТП

Полиция на месте ДТП. Иллюстративное фото.

ФОТО: Kaspar Pokk / Kanal2

Сегодня, 26 сентября, в 13.54 в поселке Саку на перекрестке шоссе Таллинн-Саку-Лаагри и улицы Ааса произошло ДТП, в котором пострадал 51-летний велосипедист.

На перекрестке шоссе Таллинн-Саку-Лаагри и улицы Ааса произошло столкновение автомобиля BMW, за рулем которого был трезвый 39-летний водитель, и велосипеда. Пострадавшего велосипедиста доставили в больницу.

Для выяснения всех обстоятельств этого ДТП полиция просит свидетелей позвонить по номеру 612 3000 (в рабочие дни с 8 до 19 часов) или написать на адрес э-почты pohja.lmt@politsei.ee.

В этом году произошло 221 ДТП с участием велосипедов, в этих ДТП погибли два велосипедиста, пострадали 212 велосипедистов.

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