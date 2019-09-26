На Украине безответственность родителей и открытое окно автомобиля привели к смерти ребенка

На Украине во Львовской области в результате несчастного случая погиб малолетний ребенок: просунул голову в окно машины Volkswagen и задохнулся.
Сегодня, 26 октября, около полудня в Мостисское отделение полиции позвонили медики и сообщили, что к ним доставлен четырехлетний житель одного из сел района без признаков жизни, передает Korrespondent.
По предварительным данным, родители оставили ребенка в автомобиле Volkswagen, а сами пошли работать в поле. В машине было приоткрыто окно, в которое мальчик просунул голову и оказался в ловушке: он не смог выбраться и задохнулся.
Начато уголовное производство по статье об умышленном убийстве с пометкой "несчастный случай" (ч.1 ст.115 УК Украины). Полицейские устанавливают обстоятельства смерти ребенка.