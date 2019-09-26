На Украине безответственность родителей и открытое окно автомобиля привели к смерти ребенка

Сегодня, 26 октября, около полудня в Мостисское отделение полиции позвонили медики и сообщили, что к ним доставлен четырехлетний житель одного из сел района без признаков жизни, передает Korrespondent .

По предварительным данным, родители оставили ребенка в автомобиле Volkswagen, а сами пошли работать в поле. В машине было приоткрыто окно, в которое мальчик просунул голову и оказался в ловушке: он не смог выбраться и задохнулся.