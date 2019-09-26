Нарвские депутаты не смогли заменить Алексея Воронова в руководстве комиссий

Выборы внезапно прервались

В комиссии горсобрания по городскому хозяйству Алексей Воронов был председателем, а комиссии по проектам и развитию - заместителем председателя. Также он был членом нескольких других комиссий.

Депутатские полномочия Алексей Воронов сложил еще в марте. Как ранее пояснял городской секретарь Антс Лийметс, председателем комиссии и его заместителем может быть только депутат, членом комиссии - любой человек. Поэтому сложение депутатских полномочий автоматически означает также прекращение полномочий председателя или зампреда депутатской комиссии.

Но простое членство в других комиссиях и в попечительском совете лицея автоматически не прекращается.

Депутат от оппозиции Вера Григорьева считает, что горсобрание должно снять Алексея Воронова со всех его постов, в том числе “вручную” заменить его на тех постах, с которых он был снят автоматически.

Вера Григорьева и Сергей Горлач еще в августе подали в горсобрание проекты двух решений - о выборе нового руководства комиссии по городскому хозяйству и, соответственно, руководства комиссии по проектам и развитию.

По закону, председателя и заместителя председателя выбирают тайным голосованием депутатов одновременно - кандидат, набравший наибольшее количество голосов, становится председателем комиссии, а занявший второе место - заместителем.

По словам Веры Григорьевой, проекты были представлены в горсобрание в один день - еще 9 августа. В повестку дня августовского заседания вопросы не вошли, в повестку сентябрьского заседания вошел только один из вопросов - о комиссии по городскому хозяйству.

Когда депутаты уже предложили своих кандидатов в руководство комиссией (всего было предложено семь кандидатов), и вот-вот в зал городского собрания должны были принести урну для тайного голосования, Вера Григорьева внезапно спросила, может ли она отозвать свое предложение о выборах.

Председатель горсобрания Ирина Янович с удивлением ответила, что докладчик может снять свой вопрос в любой момент. Таким образом, голосование не состоялось, и нового руководителя комиссии взамен Алексея Воронова депутаты не выбрали.

Вера Григорьева пояснила Rus.Postimees, что до последнего надеялась: депутаты будут заменять Алексея Воронова в двух комиссиях. Когда этого не случилось, она воспользовалась своим правом и остановила выборы.

“Если мы начинаем, значит мы должны были провести выборы руководства двух комиссий и решить этот вопрос раз и навсегда, а не делать так, как удобно председателю горсобрания”, - пояснила Вера Григорьева внезапное снятие вопроса с повестки дня.

Представляет город из-за решетки

В этот же день оппозиционный депутат подала в управу запрос, который также касается Алексея Воронова:

“Второго сентября мы с Виктором Шемариным сделали два запроса. Первый запрос касался того, что в попечительском совете Пяхклимяэской гимназии представителем города был Александр Ефимов, а в Языковом лицее - Алексей Воронов. Мы получили ответы, которые нас не устроили, поэтому сегодня я продолжила эту тему и хочу получить конкретные ответы на эти вопросы”, - сказала Вера Григорьева.

Языковой лицей является муниципальным, его держатель - город Нарва. На сайте лицея указано, что Алексей Воронов - представитель держателя школы в попечительском совете.