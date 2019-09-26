Нарвские депутаты не смогли заменить Алексея Воронова в руководстве комиссий

Оппозиция в Нарвском городском собрании инициировала вопрос о выборе нового руководства комиссии горсобрания по городскому хозяйству. Председателем комиссии был Алексей Воронов, отбывающий сейчас наказание за коррупционные преступления. Он был зампредом еще одной комиссии и, формально, до сих пор остается членом нескольких комиссий, а также представляет город в попечительском совете Языкового лицея.
Выборы внезапно прервались
В комиссии горсобрания по городскому хозяйству Алексей Воронов был председателем, а комиссии по проектам и развитию - заместителем председателя. Также он был членом нескольких других комиссий.
Депутатские полномочия Алексей Воронов сложил еще в марте. Как ранее пояснял городской секретарь Антс Лийметс, председателем комиссии и его заместителем может быть только депутат, членом комиссии - любой человек. Поэтому сложение депутатских полномочий автоматически означает также прекращение полномочий председателя или зампреда депутатской комиссии.
Но простое членство в других комиссиях и в попечительском совете лицея автоматически не прекращается.
Депутат от оппозиции Вера Григорьева считает, что горсобрание должно снять Алексея Воронова со всех его постов, в том числе “вручную” заменить его на тех постах, с которых он был снят автоматически.
Вера Григорьева и Сергей Горлач еще в августе подали в горсобрание проекты двух решений - о выборе нового руководства комиссии по городскому хозяйству и, соответственно, руководства комиссии по проектам и развитию.
По закону, председателя и заместителя председателя выбирают тайным голосованием депутатов одновременно - кандидат, набравший наибольшее количество голосов, становится председателем комиссии, а занявший второе место - заместителем.
По словам Веры Григорьевой, проекты были представлены в горсобрание в один день - еще 9 августа. В повестку дня августовского заседания вопросы не вошли, в повестку сентябрьского заседания вошел только один из вопросов - о комиссии по городскому хозяйству.
Когда депутаты уже предложили своих кандидатов в руководство комиссией (всего было предложено семь кандидатов), и вот-вот в зал городского собрания должны были принести урну для тайного голосования, Вера Григорьева внезапно спросила, может ли она отозвать свое предложение о выборах.
Председатель горсобрания Ирина Янович с удивлением ответила, что докладчик может снять свой вопрос в любой момент. Таким образом, голосование не состоялось, и нового руководителя комиссии взамен Алексея Воронова депутаты не выбрали.
Вера Григорьева пояснила Rus.Postimees, что до последнего надеялась: депутаты будут заменять Алексея Воронова в двух комиссиях. Когда этого не случилось, она воспользовалась своим правом и остановила выборы.
“Если мы начинаем, значит мы должны были провести выборы руководства двух комиссий и решить этот вопрос раз и навсегда, а не делать так, как удобно председателю горсобрания”, - пояснила Вера Григорьева внезапное снятие вопроса с повестки дня.
Представляет город из-за решетки
В этот же день оппозиционный депутат подала в управу запрос, который также касается Алексея Воронова:
“Второго сентября мы с Виктором Шемариным сделали два запроса. Первый запрос касался того, что в попечительском совете Пяхклимяэской гимназии представителем города был Александр Ефимов, а в Языковом лицее - Алексей Воронов. Мы получили ответы, которые нас не устроили, поэтому сегодня я продолжила эту тему и хочу получить конкретные ответы на эти вопросы”, - сказала Вера Григорьева.
Языковой лицей является муниципальным, его держатель - город Нарва. На сайте лицея указано, что Алексей Воронов - представитель держателя школы в попечительском совете.
Отвечая на первый запрос от оппозиции, мэр Нарвы Алексей Евграфов сообщил, что заявления о выходе из попечительского совета от Алексея Воронова не поступало. Поскольку в реальности он не участвует в работе попечительского совета, фактически город в этом органе представляет директор лицея, работодателем которого являются городские власти.