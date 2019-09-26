В Финляндии молодой беженец покончил с собой

В городе Уусикаарлепюю сегодня вечером проходит пикет в защиту равноправия.

По словам одного из организаторов пикета, настоятеля местного евангелическо-лютеранского прихода Мии Андерссен-Леф, пикетчики отстаивают право каждого на достойную жизнь и веру в будущее.

В начале недели жителей города шокировало самоубийство молодого просителя убежища. Он ждал решения по своему делу с 2015 года.

"Мы испытываем большое горе", - говорит председатель местной организации Nykarleby flyktingvänner (Общество друзей просителей убежища г. Нюкарлебю) Тони Форсбакка. Ему и его супруге Оосе Форсбакка хорошо знакома ситуация с просителями убежища в городе.

Четыре года неуверенности

Молодой человек, покончивший с собой, приехал в Уусикаарлепюю в 2015 году в числе других несовершеннолетних просителей убежища. Некоторые из них сейчас работают или учатся, кто-то получили вид на жительство на один год, но есть и те, кто все еще ожидает решения по своему делу.

"Они живут под огромным давлением, не могут планировать свое будущее и не знают, чем заняться", - говорит Ооса Форсбакка.

Некоторые живущие в городе афганские беженцы выросли в Иране. Они принадлежат к хазарскому меньшинству, из-за чего их преследовали и дискриминировали уже на родине в Афганистане и Иране.

Депортация в Кабул – это нечто такое, чего они не могут себе представить даже в страшном сне.

"Мысль об этом для них невыносима", - говорит Форсбакка.

По ее словам, в самом сложном положении оказались те беженцы, кто приехал в Финляндию в 2015 году. Согласно нынешнему законодательству, рассмотрение заявлений не должно занимать многие годы. Следовательно, заявления тех, кто приехал в Финляндию сейчас, рассматриваются в приоритетном порядке, а положение людей, приехавших в 2015 году, только ухудшается, констатирует Форсбакка.

"То, что люди живут под таким давлением четыре года, бесчеловечно", - говорит Тони Форсбакка.

По словам Мии Андерссен-Леф, трагедию в Уусикаарлепюю делает особенной то, что за ней стоит общественная структурная несправедливость, которая не связана ни с личностями, ни с местным сообществом.

Она призывает вмешаться в ситуацию на общественном уровне.

"Он не один оказался в подобной ситуации и пришел к такому решению. Нам необходимо задаться вопросом, как мы решаем структурную проблему, которая оборачивается для людей безвыходной ситуацией", - говорит Андерссен-Лёф.

Она считает, что нужно помнить о каждой трагедии и разобраться в ее причинах.

"Речь идет о том, как общество относится к этой несправедливости, которая подталкивает людей к таким действиям", - говорит она.

Организаторы надеются, что мероприятие позволит людям выразить свое горе и чувство безысходности, но и не забывать о надежде.