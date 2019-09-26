Новое наказание для лихачей: не все водители согласились отдохнуть на обочине

Полицейские впервые дали возможность превысившим скорость водителям выбрать наказание — оплатить штраф или постоять на обочине в течение определенного времени.

«Остановили 19 водителей, которые не соблюдали ограничение скорости. Из них 17 могли сделать свой выбор. Десять водителей решили для успокоения постоять на обочине 45-60 минут, семь водителей выбрали штраф и двум водителям, к сожалению, мы не могли предоставить выбор, поскольку у них есть действующие наказания», - сообщает в соцсетях Департамент полиции и погранохраны.

Советник Департамента полиции и погранохраны Элари Каземетс сообщил, что прибегнуть к столь необычному методу наказания нарушителей побудил тот факт, что в последние годы число пострадавших и погибших на дорогах страны не сокращалось.

Водители, превысившие максимально допустимую скорость не более чем 20 км/ч, должны будут прервать свой путь на 45 минут, а тем, кто превысил скорость на 21-40 км/ч, придется подумать о своем поведении в течение часа.