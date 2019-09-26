В Нарве поправили бюджет: налогов поступило больше прогноза, а главный спор развернулся вокруг городской газеты

Нарвское горсобрание приняло поправки к городскому бюджету. В целом, бюджет стал меньше на 351 тысячу, хотя налогов поступило больше, чем ожидалось. Уточненный объем бюджета составил 96,7 млн евро. При принятии поправок в бюджет основная дискуссия развернулась вокруг 25 тысяч, которые депутаты в итоге добавили к годовому финансированию муниципальной газеты.
И доходов, и расходов больше, чем ожидалось
В этом году от подоходного налога жителей Нарва получит на 256 тысяч евро больше, чем ожидалось. Как рассказала член управы и директор Финансового департамента Елена Голубева, при составлении бюджета исходили из консервативных оценок, поскольку экономическая ситуация в регионе сложная. Но фактическое поступление налогов оказалось лучше прогноза.
При этом расходы городского бюджета оказались почти на 800 тысяч евро больше, чем прогнозировалось при составлении бюджета.
“Самые большие изменения в бюджете связаны с реализацией инвестиционных проектов - идет уточнение получаемого целевого финансирования на приобретение основного имущества и, соответственно, взятие кредитов на эти приекты”, - сказала Елена Голубева.
Кому за деньги, а кому бесплатно?
В годовом бюджете Нарвы предусматривалось 120 тысяч евро на издание бесплатной муниципальной газеты Narva Linnaleht. Проект поправок в бюджет предусматривал добавление к этой сумме еще 25 тысяч.
Оппозиционный депутат Катри Райк предложила не добавлять эту сумму, а создать из нее так называемый народный бюджет: в некоторых самоуправлениях в бюджете резервируется какая-то сумма, которую распределяют на различные проекты сами жители города прямым голосованием.
Катри Райк рассказала, что пыталась опубликовать в муниципальной газете свою статью с анализом участия Нарвы в конкурсе на титул Культурной столицы Европы 2024. Но за публикацию с нее запросили 350 евро плюс НСО. Получается, муниципальный депутат не может свободно опубликовать свое мнение в муниципальной газете, которая финансируется из городского бюджета.
Председатель горсобрания Ирина Янович, комментируя эту ситуацию, заверила, что статьи принимаются в газету бесплатно, а плата берется только за публикацию объявлений. Катри Райк заметила на это, что, видимо, для коалиции и оппозиции существуют разные требования.
Председателей горисполкома не тронули
Отдельно от рассмотрения дополнительного бюджета на сессии горсобрания рассматривался вопрос пособия для бывших мэров города, которые сейчас не имеют доходов от какой-либо работы. Это пособие в Нарве составляет 15% от зарплаты действующего мэра, и после недавнего повышения зарплаты мэру города, выросло и оно.
Пособие получают всего два человека - бывшие председатели горисполкома Валерий Четвергов и Эдуард Рыжаков. Дважды до этого оппозиция предлагала вовсе отменить пособие, но большинство депутатов голосовали против такого предложения.
Депутат от оппозиции Вера Григорьева на этот раз предложила не отменять пособие, а изменить порядок его выплаты так, чтобы пособие могли получать только бывшие мэры, выбранные уже при Эстонской Республике. Выступать по этому вопросу никто из правящей коалиции не стал, большинство молча проголосовало против изменений в выплате пособия.