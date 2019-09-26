В Нарве поправили бюджет: налогов поступило больше прогноза, а главный спор развернулся вокруг городской газеты

И доходов, и расходов больше, чем ожидалось

В этом году от подоходного налога жителей Нарва получит на 256 тысяч евро больше, чем ожидалось. Как рассказала член управы и директор Финансового департамента Елена Голубева, при составлении бюджета исходили из консервативных оценок, поскольку экономическая ситуация в регионе сложная. Но фактическое поступление налогов оказалось лучше прогноза.

При этом расходы городского бюджета оказались почти на 800 тысяч евро больше, чем прогнозировалось при составлении бюджета.

“Самые большие изменения в бюджете связаны с реализацией инвестиционных проектов - идет уточнение получаемого целевого финансирования на приобретение основного имущества и, соответственно, взятие кредитов на эти приекты”, - сказала Елена Голубева.

Кому за деньги, а кому бесплатно?

В годовом бюджете Нарвы предусматривалось 120 тысяч евро на издание бесплатной муниципальной газеты Narva Linnaleht. Проект поправок в бюджет предусматривал добавление к этой сумме еще 25 тысяч.

Оппозиционный депутат Катри Райк предложила не добавлять эту сумму, а создать из нее так называемый народный бюджет: в некоторых самоуправлениях в бюджете резервируется какая-то сумма, которую распределяют на различные проекты сами жители города прямым голосованием.

Катри Райк рассказала, что пыталась опубликовать в муниципальной газете свою статью с анализом участия Нарвы в конкурсе на титул Культурной столицы Европы 2024. Но за публикацию с нее запросили 350 евро плюс НСО. Получается, муниципальный депутат не может свободно опубликовать свое мнение в муниципальной газете, которая финансируется из городского бюджета.

Председатель горсобрания Ирина Янович, комментируя эту ситуацию, заверила, что статьи принимаются в газету бесплатно, а плата берется только за публикацию объявлений. Катри Райк заметила на это, что, видимо, для коалиции и оппозиции существуют разные требования.

Председателей горисполкома не тронули

Отдельно от рассмотрения дополнительного бюджета на сессии горсобрания рассматривался вопрос пособия для бывших мэров города, которые сейчас не имеют доходов от какой-либо работы. Это пособие в Нарве составляет 15% от зарплаты действующего мэра, и после недавнего повышения зарплаты мэру города, выросло и оно.

Пособие получают всего два человека - бывшие председатели горисполкома Валерий Четвергов и Эдуард Рыжаков. Дважды до этого оппозиция предлагала вовсе отменить пособие, но большинство депутатов голосовали против такого предложения.