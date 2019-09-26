Видео: в Таллинне водители спокойно едут на красный свет прямо под носом у полиции

24 сентября на перекрестке улицы Пронкси и Нарвского шоссе читатель Postimees стоял на красный сигнал светофора. «Поскольку красный свет только загорелся, из соседнего ряда пролетели один черный Mercedes и один с выключенной фарой Prius», - описывает ситуацию читатель.

Он также отметил, что на тротуаре был в это время припаркован полицейский автобус со включенной аварийкой. «Подумал, что карма скоро настигнет, двух нарушителей поймают, - говорит читатель. - Бросил взгляд в сторону автобуса. Водитель пропал, а сидевший на пассажирском сиденье смотрел на тротуар».

Бюро Tez Tour. ФОТО: Postimehe lugeja foto

В полиции сообщили, что патрульный полицейский в турбюро занимался своими личными делами. «Заслуживает сожаления, что полицейский автобус был припаркован с аварийкой на тротуаре», - ответил руководитель патрульной службы Кесклиннаского отделения полиции Таави Кирсс.