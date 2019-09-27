Исследование: у половины населения Эстонии имеются сбережения

Об этом сообщила пресс-служба Союза страховых обществ страны, отметив, что треть жителей накопили суммы в пределах трех месячных зарплат. Лишь у немногим более 10% имеются сбережения в размере 4-12 месячных зарплат и всего у 5% накопленные суммы превышают зарплату за целый год.

Член правления Союза страховых обществ Эстонии Андрес Пийрсалу озабочен тем, что многие жители нашей страны совсем не имеют сбережений или накопили денег не более чем на три месяца. «Если у человека ничего не отложено или отложено мало, то после несчастного случая или тяжелого заболевания он неизбежно начнет испытывать финансовые затруднения. Для уменьшения рисков имеет смысл оформить страхование жизни, покрывающее также травмы и серьезные болезни, чтобы пострадавшему было легче пережить трудный период», - сказал Андрес Пийрсалу.

Результаты исследования показали, что жизнь застрахована у 26% населения, чаще у мужчин, людей в возрасте 41-50 лет, жителей Северной Эстонии, родителей и людей с высоким уровнем доходов.

Каждый второй не застраховавший свою жизнь житель Эстонии не считает это необходимым либо вообще не задумывался об этом. Около трети респондентов отметили, что страхование жизни слишком дорого, а 21% просто не успели оформить страхование жизни или ни один из вариантов им не подошел. Каждый десятый просто не видит смысла в страховании чего-либо.

Менеджер по развитию бизнеса в отделе страхования жизни и пенсионного страхования SEB Райли Рейал отвергает два заблуждения, связанных со страхованием жизни. «Респонденты часто заявляли, что страхование жизни для них дорого. На самом же деле, если человек застраховал свою жизнь на 50 000 евро, он будет платить за это в месяц всего около 10 евро, это стоимость пары билетов в кино», - подчеркнула менеджер SEB.

По словам Райли Рейал, второе заблуждение обусловлено излишней уверенностью людей в своей безопасности. «Конечно, каждому человеку хочется верить, что именно с ним ничего плохого не случится, недуги обойдут его стороной, а при несчастном случае он так или иначе справится с возросшими расходами, но ведь никто из нас не знает, что может произойти завтра», сказала менеджер SEB. «Чтобы получить тяжелую травму, вовсе не обязательно взбираться на гору или участвовать в мотогонках. Несчастный случай может подстеречь человека и в родных стенах. Институт развития здоровья провел опрос, показавший, что несчастные случаи чаще всего происходят как раз дома, к тому же заболеть могут далеко не только пожилые люди», - прокомментировала важность страхования жизни Райли Рейал.

Страхование жизни помогает семье справиться с финансовыми трудностями в ситуации, когда один из ее членов попал в аварию, тяжело заболел или умер. Страхование жизни оформляется для защиты своих близких от чрезмерных затрат. Это особенно важно при наличии кредита или лизинга, погашение которых при отсутствии дохода одного из членов семьи зачастую становится невозможным.

В проведенном в июле онлайн-опросе «Защищенность и отношение к услугам страхования» приняло участие 1015 человек в возрасте от 18 до 64 лет.