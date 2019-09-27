На Мамаева нашелся новый претендент

По информации Lenta,ru, Мамаев прилетел в Ростов-на-Дону для переговоров с руководством местной команды. Полузащитник рассматривает возможность играть за «Ростов» из-за срыва варианта с переходом в «Динамо». Планировалось, что 26 сентября игрок пройдет медосмотр для столичного клуба, но из-за вероятной смены тренера планы команды изменились.

21 сентября «Спорт-экспресс» сообщил о том, что Мамаев подпишет контракт с динамовцами. Отмечалось, что футболист сможет тренироваться вместе со столичной командой вплоть до зимнего трансферного окна, а в январе будет включен в заявочный список на сезон. Другим претендентом на хавбека назывались самарские «Крылья Советов».