Футболист украл у одноклубника часы за 70 тысяч евро

Часы стоимостью 70 тысяч евро были украдены из раздевалки команды 16 сентября. Дольберг заявил о пропаже в полицию, расследование сразу сосредоточилось на других игроках команды, среди которых главным подозреваемым стал Диаби.

18-летний форвард в сопровождении адвокатов признал факт кражи, а также извинился перед «Ниццей» и Дольбергом. Диаби обязался возместить ущерб.

«Ницца» возбудила дисциплинарное производство в отношении 18-летнего форварда. Ему грозят санкции вплоть до расторжения контракта.