Пт, 27.09.2019
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Футболист украл у одноклубника часы за 70 тысяч евро

Каспера Дольберг

ФОТО: YANN COATSALIOU / AFP

Нападающий «Ниццы» Ламин Диаби признался в краже дорогих часов одноклубника Каспера Дольберга, сообщает AFP.

Часы стоимостью 70 тысяч евро были украдены из раздевалки команды 16 сентября. Дольберг заявил о пропаже в полицию, расследование сразу сосредоточилось на других игроках команды, среди которых главным подозреваемым стал Диаби.  

18-летний форвард в сопровождении адвокатов признал факт кражи, а также извинился перед «Ниццей» и Дольбергом. Диаби обязался возместить ущерб.

«Ницца» возбудила дисциплинарное производство в отношении 18-летнего форварда. Ему грозят санкции вплоть до расторжения контракта.

Диаби, родившийся в 30 километрах от Ниццы, выступает за клуб с 13-летнего возраста.

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