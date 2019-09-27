200 миллионов превратились в 300 евро

«Комитет понимает, что символический штраф в 300 евро не окажет значительного влияния на соблюдение рассматриваемым клубом – с учетом его экономических возможностей и суммы рассматриваемого трансфера – норм регламента», – говорится в заявлении комитета.

Ранее сообщалось, что за это нарушение «Барселону» могли наказать дисквалификацией стадиона. Мадридский "Атлетико" требовал от "Барселоны" и самого Гризманна 200 миллионов евро, заявляя о том, что переговоры о переходе француза в "Барсу" начались гораздо ранее разрешенного регламентом срока, а также проходили тайно. Летом Гризманн опалтил неустойку за разрыв контракта в размере 120 миллионов евро, в то время, как утверждает мадридская сторона, закончившиеся весной переговоры означали выкуп контракта Гризманна за сумму в 200 миллионов евро.