В России признали возможность отстранения от Олимпиады в Токио

"Насколько велика вероятность, что Россия не сможет принять участие в Олимпийских играх? Если то, о чем сейчас все говорят, произошло на самом деле, то шансов у нас ноль. Я совершенно точно знаю: не было бы проблем – не было бы и темы. Хайо Зеппельт сделал репортаж про российский, это, как понимаете, право любого из журналистов. Если этот репортаж не подтвержден фактами, значит, Зеппельта надо было судить сразу. Начать процесс, обозначить свою позицию. Кроме этого, надо было сразу начинать процесс по ходокам. А если тебя обвиняют и ты молчишь…" – рассказал Фетисов.