В одиннадцати ДТП на дорогах Эстонии пострадали четырнадцать человек, включая пятерых детей

Первое ДТП произошло в 7.33 на дороге Уссисоо-Сауэаугу в Пайде, где 78-летний водитель не справился с управлением своим Suzuki Baleno и на крутом вираже выехал с дороги. Пострадавшего мужчину доставили на лечение в Северо-Эстонскую региональную больницу, сообщило МВД.

В 09.30 на 87 километре шоссе Йыхви-Тарту-Валга в волости Муствеэ Йыгеваского уезда 39-летняя женщина на Volvo S60 начала обгонять грузовик Scania 480, которым управлял 54-летний мужчина. В этот момент на дорогу выбежало лесное животное и водитель Volvo затормозила, но в следующую секунду в легковую машину сзади врезался грузовик. В аварии пострадали пассажиры машины — 38-летняя женщина, 10-летняя девочка и 13-летний мальчик. Их доставили на проверку состояния здоровья в Клинику Тартуского университета.

В 09.46 в Тарту, на перекрестке улиц Калда и Луха 38-летняя женщина на Volkswagen Golf Variant врезалась в сворачивавший налево Ford Mondeo, за рулем которого была 47-летняя женщина. Водителям обеих машин «скорая помощь» оказала первую помощь на месте происшествия.

В 10.42 в Таллинне на бульваре Вабадузе, у дома 183с произошло попутное столкновение — 79-летний мужчина на своей Škoda Fabia врезался сзади в Volvo XC90, которой управлял 59-летний мужчина. В аварии пострадал водитель Škoda, которого отправили на лечение в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 11.57 в деревне Юба Выруской волости 52-летний мужчина на автомобиле Chatenet Barooder неосмотрительно выехал со двора своего хутора на проезжую часть и врезался в автомобиль Сил обороны, за рулем которого находился 62-летний мужчина. В аварии пострадала 43-летняя пассажирка машины, которую доставили на лечение в Южно-Эстонскую больницу.

В 13.54 в поселке Саку Харьюского уезда 39-летний водитель BME 320D сбил 52-летнего велосипедиста. Пострадавшего доставили на лечение в Северо-Эстонскую региональную больницу. Полиция просит свидетелей этого происшествия помочь в расследовании обстоятельств ДТП и позвонить по телефону 612 3000 или направить письмо по адресу pohja.lmt@politsei.ee.

В 16.31 в Таллинне у дома по адресу Ретке теэ, 30 в автобусе Man Lions City GL, который вела 53-летняя женщина, упала 72-летняя пассажирка. Пожилой женщине сотрудники скорой помощи оказали первую помощь и отправили на домашнее лечение.

В 16.59 в Кейла у дома по адресу Лооде, 7 31-летний водитель Škoda Octavia на пологом повороте врезался с незарегистрированным мотоциклом, которым управлял 15-летний подросток. Ребенок был доставлен на лечение в детскую больницу Таллинна.

В 17.12 в поселке Лаагри волости Сауэ у дома по улице Вескитамме 22/2 9-летний мальчик на велосипеде не справился с управлением и упал, получив травмы. Ребенок был доставлен на лечение в Таллиннскую больницу.

В 17.40 в Тарту, у дома по бульвару Каунасе, 40 из-за припаркованных машин на дорогу выбежала четырехлетняя девочка, которую сбил на Volkswagen Passat 53-летний мужчина. Пострадавшего ребенка доставили в Клинику Тартуского университета.