Северо-Эстонский центр общественного транспорта досрочно расторг договор с ATKO

Правление Северо-Эстонского центра общественного транспорта досрочно и в чрезвычайном порядке расторгло договор с ATKO Liinid OÜ на обслуживание автобусных маршрутов западного направления, обосновав расторжение договора существенными нарушениями со стороны перевозчика, пишет Rus.ERR.
В центре отметили, что продолжавшиеся несколько недель переговоры о компромиссных условиях расторжения договора провалились, хотя расторжение договора не исключает возможность будущего компромисса по поводу размера неустойки.
В настоящее время идет подготовка документации для конкурса по поиску нового перевозчика. Согласно договору, ATKO обязано обслуживать маршруты, пока это не начнет делать новый перевозчик.
ATKO Liinid обслуживают автобусные маршруты западного направления в Харьюском уезде на основании договора, заключенного в конце 2012 года.