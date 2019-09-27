Северо-Эстонский центр общественного транспорта досрочно расторг договор с ATKO

В центре отметили, что продолжавшиеся несколько недель переговоры о компромиссных условиях расторжения договора провалились, хотя расторжение договора не исключает возможность будущего компромисса по поводу размера неустойки.

В настоящее время идет подготовка документации для конкурса по поиску нового перевозчика. Согласно договору, ATKO обязано обслуживать маршруты, пока это не начнет делать новый перевозчик.