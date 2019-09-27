Вокруг премии ФИФА разгорелись нешуточные скандалы

ФИФА опровергла заявление капитана сборной Никарагуа Хуана Барреры о подлоге при выборе лучшего игрока сезона The Best-2019.

Ранее он заявил, что не голосовал за нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.

В ответ ФИФА предоставила форму для голосования за подписью игрока и печатью федерации футбола Никарагуа. В тройку Барреры вошли Месси, Садьо Мане из «Ливерпуля» и Криштиану Роналду из «Ювентуса».

Капитан сборной Никарагуа Хуан Баррера заявил, что не голосовал за нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, выбирая лучшего игрока сезона The Best-2019.

«Я не голосовал за Месси в премии The Best», – сказал Баррера.

В опубликованных ФИФА результатах указано, что игрок из Никарагуа поставил на 1-е место Месси, на 2-е — нападающего «Ливерпуля» Садьо Мане, на 3-е — нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Главный тренер сборной Судана Здравко Логарушич также заявил, что голосовал не за Месси.

Специалист опубликовал фото своего письма в ФИФА, где видно, что он отдал голоса Мохамеду Салаху, Садьо Мане и Вирджилу ван Дейку.

Месси выиграл награду The Best-2019, обойдя в голосовании Роналду и защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка.

ФИФА объяснила причины, по которым голоса капитана и тренера сборной Египта для The Best не были приняты.

В ФИФА сообщили, что подписи в бюллетенях сборной Египта были написаны заглавными буквами, из-за чего были признаны недействительными. Кроме того, бюллетени для голосования не были подписаны генеральным секретарем Федерации, что является обязательным.