Зеленский с помощью инвесторов хочет превратить Украину в развитую европейскую страну

Зеленский отметил, что для Украины сейчас самое важное - идентификация и системное решение всех проблем западных компаний в стране, от проблемы на таможнях и в налоговой до защиты прав инвесторов и защиты прав интеллектуальной собственности.

"У нас для этого сегодня есть все: политическая воля президента, большинство в Верховной Раде, настроены работать правительство и премьер-министр. У нас сейчас не хватает только одного - времени. Общество не будет ждать несколько лет, пока что-то заработает в Украине. Мы проводим структурные преобразования, и я искренне приглашаю вас всех стать частью этого важного процесса - трансформации Украины в действительно европейскую развитую страну, свободную от коррупции и имеющую бизнес-возможности", - сказал президент.