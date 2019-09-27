Finnair уплотняет график между Таллинном и Хельсинки: почти 60 вылетов в неделю

В летний период 2020 года Finnair добавит два рейса на линии Таллинн-Хельсинки, таким образом в неделю между двумя столицами будет выполняться в общей сложности 58 вылетов, пишет Rus.ERR.
Кроме того, будет откорректирован график уже имеющихся вылетов.
Обновленный график расширит возможности жителей Эстонии, которые бронируют стыковочные рейсы через Хельсинки в Европу, Азию и США. Новый вылет будет обслуживаться по субботам утром начиная с 28 марта 2020 года, когда начнется летний сезон.
Всего в графике Finnair между Таллинном и Хельсинки 58 вылетов в неделю: девять раз по будним дням, семь - по субботам и шесть - по воскресеньям.
В пиковый период летнего сезона (с 18 июня по 9 августа), когда спрос на бизнес-рейсы нестабилен, Finnair снизит нагрузку до 46 вылетов в неделю.