Пт, 27.09.2019
К инновационным и экологичным решениям, вероятно, приведет не стояние на улице и угрозы, а как повсюду в мире – прежде всего, деньги и прибыль. Маарья Вайно
  • Rus.Postimees.ee
  • Глобус
  • Finnair уплотняет график между Таллинном и Хельсинки: почти 60 вылетов в неделю

Finnair уплотняет график между Таллинном и Хельсинки: почти 60 вылетов в неделю

Самолет Finnair.

ФОТО: AXEL SCHMIDT / AFP

В летний период 2020 года Finnair добавит два рейса на линии Таллинн-Хельсинки, таким образом в неделю между двумя столицами будет выполняться в общей сложности 58 вылетов, пишет Rus.ERR.

Кроме того, будет откорректирован график уже имеющихся вылетов.

Обновленный график расширит возможности жителей Эстонии, которые бронируют стыковочные рейсы через Хельсинки в Европу, Азию и США. Новый вылет будет обслуживаться по субботам утром начиная с 28 марта 2020 года, когда начнется летний сезон.

Всего в графике Finnair между Таллинном и Хельсинки 58 вылетов в неделю: девять раз по будним дням, семь - по субботам и шесть - по воскресеньям.

В пиковый период летнего сезона (с 18 июня по 9 августа), когда спрос на бизнес-рейсы нестабилен, Finnair снизит нагрузку до 46 вылетов в неделю.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ