Finnair уплотняет график между Таллинном и Хельсинки: почти 60 вылетов в неделю

Кроме того, будет откорректирован график уже имеющихся вылетов.

Обновленный график расширит возможности жителей Эстонии, которые бронируют стыковочные рейсы через Хельсинки в Европу, Азию и США. Новый вылет будет обслуживаться по субботам утром начиная с 28 марта 2020 года, когда начнется летний сезон.

Всего в графике Finnair между Таллинном и Хельсинки 58 вылетов в неделю: девять раз по будним дням, семь - по субботам и шесть - по воскресеньям.