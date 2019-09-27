Обвиняющийся в домогательствах бывший директор библиотеки ТУ работает в мусороуборочной фирме

Уволенный в прошлом году директор библиотеки Тартуского университета и обвинявшийся в совершение преступления сексуального характера в отношении подчиненных Мартин Халлик нашел новую работу, пишет Tartu Postimees.
Теперь он работает руководителем Северного региона в акционерном обществе Eesti Keskkonnateenused.
Каким образом и когда имеющий докторскую степень историк попал на работу в мусороуборочную фирму, Халлик комментировать не торопится: «Мне достаточно того, что из-за одного доноса уже второй год идет детальное общественное и судебное обсуждение того, что, как и с кем у меня было на прежнем месте работы. Учитывая суть этого обсуждения, любому было бы сложно в этой ситуации найти новую работу и остаться работоспособным».
29 августе прошлого года Тартуский университет неожиданно прекратил трудовые отношения с Халликом, сославшись на утрату доверия и его недостойное поведение. Недавно суд частично удовлетворил иск Халлика против университета по трудовому спору и взыскал с вуза крупную компенсацию – 90 568 евро.
Университет пообещал обжаловать это решение.
Прокуратура предъявила Халлику обвинение по двум эпизодам статьи Пенитенциарного кодекса, предусматривающей наказание за принуждение к половой связи с использованием зависимости потерпевшей от обвиняемого. Для защиты потерпевшей процесс объявлен закрытым.