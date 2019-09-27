Обвиняющийся в домогательствах бывший директор библиотеки ТУ работает в мусороуборочной фирме

Каким образом и когда имеющий докторскую степень историк попал на работу в мусороуборочную фирму, Халлик комментировать не торопится: «Мне достаточно того, что из-за одного доноса уже второй год идет детальное общественное и судебное обсуждение того, что, как и с кем у меня было на прежнем месте работы. Учитывая суть этого обсуждения, любому было бы сложно в этой ситуации найти новую работу и остаться работоспособным».