Все равно пить надо меньше. И реже

Но они все-таки были, эти сложности, и мы прятались от них в бутылку. Разумеется, не все. И тем более не все, и даже не большинство, уходили в запои. Но это уж как кому на роду было написано. И все равно непьющих было гораздо меньше, чем «нормальных», и этой своей аномальностью они невольно вызывали подозрение…

Пили, пьем и будем пить!

Это лозунг персонажа из повести братьев Стругацких «Сказка о Тройке» по имени Клоп Говорун. В его случае понятно, о каком «напитке» идет речь. Мы же говорим сейчас о чем-то гораздо более простом. Хотя и про этот – уже без кавычек – напиток многие упрямо твердят то же самое.

А ведь, казалось бы, больше нет такого раздрая между словами, мыслями и делами, как это было прежде. И сама причина всем миром топить в вине больную совесть, таким образом, вроде бы ликвидирована. Впрочем, пьянство – занятие сугубо индивидуальное, я бы даже сказал – интимное, так что повод всегда найдется. Да вот хотя бы тот же День взятия Бастилии…

Но все-таки социальная почва для регулярного пьянства, так сказать, объективная реальность, данная нам в ощущениях, ушла. Но… Слаб человек, чего уж там. Вот и надо человеку помочь.

Никто не говорит о сухом законе: опыт многих стран подтвердил его неэффективность. Но ввести какие-то разумные берега – это сам Бог велел.

И в этом соображении высказанное таллиннским мэром намерение ограничить торговлю спиртным в барах и ресторанах во времени, на мой взгляд, не просто кстати, а даже серьезно запоздало. Вообще-то в идеале следовало бы ввести запрет на продажу алкоголя в этих заведениях, начиная с двенадцати часов ночи (то есть с ноля часов, или с 24-х, кому как больше нравится). Но два часа ночи – это разумный компромисс между идеалом и грубой реальностью.

По мне, так и располагаться эти «точки» должны минимум в полукилометре от детских учебных заведений. Да и от вузов – тоже. Но это может стать следующим шагом.

Честно говоря, неплохо было бы вернуться и к вопросу об акцизе на алкоголь. Это, наверное, единственный пункт в программе соцдемов, с которым я безоговорочно солидарен. На мой взгляд, аргумент, что в случае повышения акциза жители Эстонии кинутся к соседям, и все налоги, таким образом, будут пополнять чужую казну, – от лукавого. Да, на поверхностный взгляд, это так. Но никто не подсчитывал убытки от того, что дешевый алкоголь слишком доступен. Убытки материальные (прогулы, некачественно сделанная работа и так далее), а паче того – человеческие: травматизм на производстве, ДТП со смертельным исходом, убийства в пьяных драках…

Конечно, тот, кто хочет, все равно купит желанную жидкость – неважно, где. Свинья, как известно, грязь всегда найдет. Но необходимость побегать за огненной водой за тридевять земель или невозможность купить ее в баре вполне вероятно остановят того, кому «не очень-то и хотелось». И если в результате станет хоть одной исковерканной судьбой меньше, – уже стоит огород городить.

Никто не говорит о сухом законе: опыт многих стран подтвердил его неэффективность. Но ввести какие-то разумные берега – это сам Бог велел.