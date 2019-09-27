На бесплатное обучение эстонскому языку будет выделено еще 2 миллиона евро

До сих пор обучение взрослых эстонскому языку финансировалось по большей части из фондов Евросоюза, но в следующем году удельный вес этого финансирования уменьшится. Без дополнительного финансирования Фонд интеграции смог бы в следующем году предложить 1800 учебных мест, тогда как с дополнительными деньгами - 4000, сообщает Министерство культуры в пресс-сообщении.

"Знание эстонского языка находится в интересах каждого живущего здесь человека и всего нашего общества. Если люди хотят учить эстонский язык, государство должно непрерывно предлагать такую возможность", - обосновал министр культуры Тынис Лукас.

Фонд интеграции проводит языковое обучение для взрослых с 1998 года и делает это как при помощи своих учителей эстонского языка, так и с привлечением партнеров. С 2018 года при фонде действуют дома эстонского языка в Таллинне и Нарве, предлагающие бесплатные курсы эстонского и необходимую языковую среду для учащихся.

Согласно проекту, в 2020 году общий бюджет сферы культуры составит 253 млн евро. Помимо обучения эстонскому языку важными целями являются рост зарплат работников культуры, инвестиции и Team Estonia. Кроме того, в 2020 году при поддержке Министерства культуры будет отмечаться год цифровой культуры.