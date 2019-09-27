На бесплатное обучение эстонскому языку будет выделено еще 2 миллиона евро

Согласно проекту государственного бюджета, в 2020 году Министерству культуры будет выделено дополнительно 2 млн евро на обучение взрослых эстонскому языку. В домах эстонского языка Фонда интеграции за счет этой поддержки смогут бесплатно учить эстонский язык 4000 человек.
До сих пор обучение взрослых эстонскому языку финансировалось по большей части из фондов Евросоюза, но в следующем году удельный вес этого финансирования уменьшится. Без дополнительного финансирования Фонд интеграции смог бы в следующем году предложить 1800 учебных мест, тогда как с дополнительными деньгами - 4000, сообщает Министерство культуры в пресс-сообщении.
"Знание эстонского языка находится в интересах каждого живущего здесь человека и всего нашего общества. Если люди хотят учить эстонский язык, государство должно непрерывно предлагать такую возможность", - обосновал министр культуры Тынис Лукас.
Фонд интеграции проводит языковое обучение для взрослых с 1998 года и делает это как при помощи своих учителей эстонского языка, так и с привлечением партнеров. С 2018 года при фонде действуют дома эстонского языка в Таллинне и Нарве, предлагающие бесплатные курсы эстонского и необходимую языковую среду для учащихся.
Согласно проекту, в 2020 году общий бюджет сферы культуры составит 253 млн евро. Помимо обучения эстонскому языку важными целями являются рост зарплат работников культуры, инвестиции и Team Estonia. Кроме того, в 2020 году при поддержке Министерства культуры будет отмечаться год цифровой культуры.
Проект бюджета 2020 года правительство представило в Рийгикогу в среду, 25 сентября. Парламент примет госбюджет следующего года в виде закона в декабре.