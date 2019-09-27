Стало известно, когда в Таллинне откроются первые рестораны Burger King

Об этом сообщила пресс-служба судового концерна, отметив, что открытие и последующее руководство ресторанами в Эстонии, Латвии и Литве Tallink создаст в Балтийских странах почти 800 новых рабочих мест. Срок договора франшизы на каждый открытый ресторан составит 20 лет.

«Уже в 2016 году Tallink совершил исторический прорыв, открыв ресторан Burger King на борту скоростного судна Star. Теперь мы совершаем очередной исторический шаг, предлагая жителям Эстонии, Латвии и Литвы знаменитый бургер Whopper, а также весь популярный набор продукции Burger King», - сообщил председатель правления Tallink Grup Пааво Ныгене.

Приобретение франшизы не скажется на способности предприятия выполнять взятые на него кредитные и инвестиционные обязательства.