Перенесите ЧМ в Латвию: сверхвысокие цены на алкоголь могут заставить болельщиков бойкотировать чемпионат мира в Катаре

Оргкомитет ЧМ-2022 в Катаре желает как можно скорее продавить в правительстве Катара смягчающие поправки, которые будут касаться продажи алкоголя в ресторанах и барах страны на время проведения ЧМ-2022. Пиво, как известно, любимый напиток фанатского люда, который из-за высочайших цен на пенный напиток может остаться дома. Цена пинты пива (0,568 мл) в Катаре составляет около 11,5 евро, бокал самого дешевого вина обойдется любителям пропустить глоточек уже в 22 евро. Также оргкомитет ЧМ-2022 планирует попросить разрешения катарских властей продлить всевозможные Happy Hour в барах и ресторанах.