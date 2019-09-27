Рассмотрите свой дом со всех сторон: Земельный департамент обнародовал миллионы обзорных аэроснимков

Для обновления базы данных Земельный департамент проводит картографические полеты ежегодно. В дополнение к сбору других данных делается и обзорная аэрофотосъемка с высоты от 500 до 3100 метров под определенным углом и с географической привязкой к конкретной местности. Снимки сделаны фотороботом.

«Во время обычной съемки для картографических целей объектив направлен прямо вниз, а целью обзорной, или перспективной аэрофотосъемки является уточнение картографических данных при просмотре сбоку. Это помогает идентифицировать объекты при последующей обработке. Обзорные аэрофотоснимки не только полезны, но и привлекают внимание своей необычной красотой», - сказал генеральный директор Земельного департамента Тамбет Тийтс.

«Так как фотографии охватывают длительный период, почему бы не совершить путешествие во времени? Теперь такая возможность есть: посмотрите, как изменилась территория Эстонии, или посетите места, куда вы обычно не заглядываете – берег моря, болото или промышленную зону», - предложил Тийтс.

Картографические полеты совершаются из года в год: большие густонаселенные районы обследуются ежегодно, а север и юг страны – через год. В этом году были совершены полеты в южную часть Эстонии, поэтому последние обзорные аэрофотоснимки, сделаны в 2019 году на юге страны и в крупных населенных пунктах в других частях Эстонии.

Когда вы откроете на своем компьютере хранилище фотографий и выберете нужное вам место, вы не увидите сразу много снимков. Для увеличения количества изображений нужно щелкнуть мышкой по карте, и тогда все изображения выбранного места появятся в правой части экрана. Для просмотра снимков, сделанных в конкретном году, выберите нужный год в меню слева.

Всего на фотоскладе Земельного департамента два с половиной миллиона фотографий, в том числе около 900 000 сделано в этом году.