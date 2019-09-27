Пт, 27.09.2019
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Найден способ избежать соседства с плачущими детьми в самолете

Салон самолета. Иллюстративное фото.

ФОТО: Caro / Sorge / Caro / Sorge

Авиакомпания Japan Airlines (JAL) запустила новую функцию при бронировании мест в самолете, позволяющую заранее узнать, где будут сидеть дети. Об этом сообщает The Sun.

Теперь при выборе места в салоне пассажиры могут увидеть изображения головы ребенка на тех местах, где сидят дети в возрасте от восьми дней до двух лет, пишет Lenta. Таким образом пассажиры, которые не желают лететь рядом с младенцами, могут выбрать место как можно дальше от них.

Пользователи Twitter пришли в восторг от нововведения авиакомпании. «Спасибо, JAL, что предупреждаете меня, где в самолете на 13-часовом рейсе будут сидеть орущие дети. Я считаю, что так должны поступать все. Две недели назад я летел из Нью-Йорка в Доху, и рядом со мной было трое плачущих младенцев!» — написал один путешественник. «Я целый век твержу, что нам нужны рейсы только для совершеннолетних! Я даже готов переплатить за такой перелет», — поддержал его другой мужчина. «Я полностью согласен! Спасибо, Japan Airlines. Если кто-то когда-нибудь летал рядом с орущим ребенком в закрытом пространстве, где некуда сбежать, то вам знакомо желание умереть. Теперь я буду стараться всегда выбрать JAL», — согласился еще один турист.

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