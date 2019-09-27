Обвиняемый в убийстве гражданин Эстонии притворялся раковым больным, чтобы выманить £11000

В Лондонском суде Олд-Бэйлиз продолжается процесс над уроженцем Эстонии, который, по версии обвинения, в марте этого года задушил свою бывшую подругу, француженку Лорелин Гарсию-Берто и закопал ее тело в саду ее дома.

"Она была для него проблемой, которую следовало устранить", - сказал суду обвинитель Оливер Глазго.

Белорусов, по словам прокурора, был должен Гарсии-Берто большую сумму денег, но продолжал встречаться с другими женщинами.

Как услышал на этой неделе суд, в последние месяцы перед убийством 32-летний Белорусов был в отношениях со своей любовницей по имени Агнес и флиртовал с официанткой ночного клуба Сабриной Северино, пишет Daily Mail.

Белорусов сказал Агнес, что якобы умирает от рака, и в феврале она дала ему 11 362 фунта стерлингов, чтобы заплатить за лечение.

На деньги, полученные от любовницы, он отвел Северино в дорогой русский ресторан в центре Лондона, а затем отправился с ней в казино.

Белорусов солгал Агнес о том, что отправился в клинику для прохождения интенсивной терапии от рака, тем самым получив больше времени на то, чтобы равлекать мисс Северино.

Позднее Белорусов заявлял своей бывшей подруге Гарсии-Берто, что переведет ей 8 000 фунтов, чтобы помочь с переездом в новое жилье.

Незадолго до убийства он сказал ей собирать вещи и заказать фургон для переезда.

Cамо убийство, по словам стороны обвинения, было жестоким, хладнокровным и медленным. Mirror приводит слова Оливера Глазго о том, что патологоанатом, проводивший вскрытие жертвы, никогда не видел таких cильных признаков асфиксии: "Он сдавливал ей шею, пока у него руки не заболели"