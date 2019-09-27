Фото: продается дом с собственным прудом и причалом

Большой красивый дом площадью 233,6 квадратных метров расположен на ухоженном участке площадью 4958 квадратных метров. Вокруг много зелени и царит спокойствие.

ФОТО: KV.EE

Дом построен в 2002 году, а реновировался дважды: в 2010 и 2018 годах. На участке в 2018 году построен еще один домик площадью всего 16 м2, но отапливаемый и полностью оснащенный всеми коммуникационными системами.

ФОТО: KV.EE

Отоплением и охраной дома можно управлять дистанционно. Большая терраса окружает дом с трех сторон. В саду высажены неприхотливые растения, которые, однако, украшают его своими цветами весной и летом. Газон подстригает управляющийся по интернету робот фирмы Husqvarna.

ФОТО: KV.EE