Пт, 27.09.2019
Хотелось бы надеяться, что государство выполнит тогда свой долг. Меэлис Павел

Фото: продается дом с собственным прудом и причалом

ФОТО: KV.EE

Большой дом в волости Харку привлекает уютом и современными удобствами, а также своим собственным прудом, где можно кататься на лодке, пишет Postimees.

Большой красивый дом площадью 233,6 квадратных метров расположен на ухоженном участке площадью 4958 квадратных метров. Вокруг много зелени и царит спокойствие. 

ФОТО: KV.EE

Дом построен в 2002 году, а реновировался дважды: в 2010 и 2018 годах. На участке в 2018 году построен еще один домик площадью всего 16 м2, но отапливаемый и полностью оснащенный всеми коммуникационными системами. 

ФОТО: KV.EE

Отоплением и охраной дома можно управлять дистанционно. Большая терраса окружает дом с трех сторон. В саду высажены неприхотливые растения, которые, однако, украшают его своими цветами весной и летом. Газон подстригает управляющийся по интернету робот фирмы Husqvarna.

ФОТО: KV.EE

Много красивых фотографий и подробная информация об объекте находятся на портале недвижимости KV.EE

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