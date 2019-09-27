Фото: продается дом с собственным прудом и причалом

Большой дом в волости Харку привлекает уютом и современными удобствами, а также своим собственным прудом, где можно кататься на лодке, пишет Postimees.
Большой красивый дом площадью 233,6 квадратных метров расположен на ухоженном участке площадью 4958 квадратных метров. Вокруг много зелени и царит спокойствие.
Дом построен в 2002 году, а реновировался дважды: в 2010 и 2018 годах. На участке в 2018 году построен еще один домик площадью всего 16 м2, но отапливаемый и полностью оснащенный всеми коммуникационными системами.
Отоплением и охраной дома можно управлять дистанционно. Большая терраса окружает дом с трех сторон. В саду высажены неприхотливые растения, которые, однако, украшают его своими цветами весной и летом. Газон подстригает управляющийся по интернету робот фирмы Husqvarna.
Много красивых фотографий и подробная информация об объекте находятся на портале недвижимости KV.EE.