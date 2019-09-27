Между РФ и Киргизией зреет дипломатический скандал из-за ток-шоу Малахова, рассказавшего про таксиста-"сопляка" из аула

"В МИД республики 26 сентября 2019 года был вызван советник-посланник посольства Российской Федерации в Киргизской Республике", - сообщает ведомство. Поводом для этого стала передача "Прямой эфир с Андреем Малаховым" на канале "Россия 1". Ток-шоу, вышедшее на экран 24 сентября, называлось "Загадочная смерть сына "колбасного короля": случайность или спланированное убийство?"

Российским телезрителям предлагалось окунуться в обстоятельства ДТП двухмесячной давности, в котором погиб 25-летний сын миллиардера Александр Маругов. Мотоцикл, на котором ехал молодой человек, столкнулся на Фрунзенской набережной с такси. Водителем автомобиля был 23-летний уроженец Киргизии и бывший студент Исламбек Акбаров. Он приехал в Москву год назад. По утверждению Андрея Малахова, сейчас Акбарова "защищают дорогие адвокаты", а в деле с 7 июля уже трижды сменился следователь.

В ходе дискуссии из уст Андрея Малахова прозвучала такая фраза: "За рулем был 23-летний сопляк. Дай ему 100 тысяч долларов, и он сделает счастливой всю свою семью и весь аул".

В Киргизии в этой фразе нашли не только признаки ксенофобии, но и предположение, что Акбаров с учетом плохой социально-экономической ситуации в родной стране мог за денежное вознаграждение специально устроить ДТП.

В МИД Киргизии обратили внимание на то, что телеведущий Андрей Малахов "некорректно высказался относительно ситуации вокруг гражданина Киргизской Республики Акбарова, ставшего участником дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом", в котором погиб гражданин РФ Александр Маругов, передает ТАСС.

"Представителем МИД была выражена озабоченность в отношении подобных высказываний журналистов в государственных СМИ России с учетом киргизско-российских союзнических отношений и стратегического партнерства", - подчеркивается в сообщении дипломатического ведомства.

Добавим, что высказывания Малахова возмутили и рядовых граждан Киргизии. Они запустили флешмоб, потребовав от телеведущего извинений. Одна из его участниц написала на страничке в Facebook, что Малахов "шокировал бестактностью, хамством и низостью". Обратившись к шоумену, женщина выразила уверенность, что "не только оскорбленный народ Киргизии плюет ему в лицо, но и его соотечественники". Рассуждения сотрудника российской госпропаганды она назвала "нацизмом и бескультурщиной".