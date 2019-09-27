Между РФ и Киргизией зреет дипломатический скандал из-за ток-шоу Малахова, рассказавшего про таксиста-"сопляка" из аула

Внешнеполитическое ведомство Киргизии выразило озабоченность высказываниями российского журналиста Андрея Малахова в адрес жителей республики, пишет Newsru.com со ссылкой на сообщение киргизского МИДа.
"В МИД республики 26 сентября 2019 года был вызван советник-посланник посольства Российской Федерации в Киргизской Республике", - сообщает ведомство. Поводом для этого стала передача "Прямой эфир с Андреем Малаховым" на канале "Россия 1". Ток-шоу, вышедшее на экран 24 сентября, называлось "Загадочная смерть сына "колбасного короля": случайность или спланированное убийство?"
Российским телезрителям предлагалось окунуться в обстоятельства ДТП двухмесячной давности, в котором погиб 25-летний сын миллиардера Александр Маругов. Мотоцикл, на котором ехал молодой человек, столкнулся на Фрунзенской набережной с такси. Водителем автомобиля был 23-летний уроженец Киргизии и бывший студент Исламбек Акбаров. Он приехал в Москву год назад. По утверждению Андрея Малахова, сейчас Акбарова "защищают дорогие адвокаты", а в деле с 7 июля уже трижды сменился следователь.
В ходе дискуссии из уст Андрея Малахова прозвучала такая фраза: "За рулем был 23-летний сопляк. Дай ему 100 тысяч долларов, и он сделает счастливой всю свою семью и весь аул".
В Киргизии в этой фразе нашли не только признаки ксенофобии, но и предположение, что Акбаров с учетом плохой социально-экономической ситуации в родной стране мог за денежное вознаграждение специально устроить ДТП.
В МИД Киргизии обратили внимание на то, что телеведущий Андрей Малахов "некорректно высказался относительно ситуации вокруг гражданина Киргизской Республики Акбарова, ставшего участником дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом", в котором погиб гражданин РФ Александр Маругов, передает ТАСС.
"Представителем МИД была выражена озабоченность в отношении подобных высказываний журналистов в государственных СМИ России с учетом киргизско-российских союзнических отношений и стратегического партнерства", - подчеркивается в сообщении дипломатического ведомства.
Добавим, что высказывания Малахова возмутили и рядовых граждан Киргизии. Они запустили флешмоб, потребовав от телеведущего извинений. Одна из его участниц написала на страничке в Facebook, что Малахов "шокировал бестактностью, хамством и низостью". Обратившись к шоумену, женщина выразила уверенность, что "не только оскорбленный народ Киргизии плюет ему в лицо, но и его соотечественники". Рассуждения сотрудника российской госпропаганды она назвала "нацизмом и бескультурщиной".
Российского телеведущего также поймали на попытке исказить факты - Андрей Малахов утверждал, что таксист Исламбек Акбаров якобы совершал разворот через двойную сплошную линию разметки. Однако на кадрах, запечатлевших аварию, видно, что уроженец Киргизии поворачивал на зеленый сигнал светофора в положенном месте. При этом он, как нередко бывает, не пропустил мотоциклиста. Запись также свидетельствует о том, что мотоциклист резко ускорился перед перекрестком, обогнав другого байкера, из-за чего водитель такси мог неверно оценить дистанцию и безопасность своего маневра.