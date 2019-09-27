Запутанная история: владелица дома внезапно узнала, что живет на чужой земле

Костюк живет в селе Лусти на хуторе Сааре 21 год. Раньше это была волость Карула. В ноябре прошлого года она заметила суету вокруг дома. "Мы посмотрели, что за землемерные работы там шли, нас никто не оповещал. Заметили, что некоторые столбики - красного цвета. Пошли с сыном в волостную управу выяснять. Земля отобрана. Стала выяснять, как такое возможно - у нас же она куплена!"

Кроме того, оказалось, что в строительном регистре здания были отмечены как непригодные для использования. Это создает препятствия при заключении договоров: например, Костюк сказала, что ей не удалось заключить договор на услугу водоснабжения.

"Дом куплен, бумаги есть. А выходит, что у меня нет права тут жить! Интересно - здания есть, но не используются. Где же мы тогда живем? Воду сюда провести нельзя, потому что мы тут никто".

Оказывается, Костюк действительно купила хутор в мае 1998 года, но в результате сделки она приобрела здания в качестве движимого имущества, то есть без земли под ними.

В 1999 году она подала заявку на приватизацию земли с преимущественным правом на семь гектаров, но опоздала, потому что закон требовал, чтобы это было сделано не позднее, чем через три месяца после приобретения зданий. «Поскольку заявление не было подано своевременно, преимущественное право покупки земли было передано государству», - пояснил глава пресс-службы волостного самоуправления Валга Пыйм Кама.

В 2018 году Земельный департамент подал волости ходатайство о том, чтобы оставить в государственной собственности участок земли вокруг дома площадью 3,79 га. Волость предложила установить право на застройку и назначить ожидаемый срок эксплуатации зданий в 50 лет. Это означает, что Костюк сохраняет за собой право владеть домом на не принадлежащей ей земле. Во сколько это будет ежегодно обходиться Костюк, по словам чиновников Земельного департамента, сказать пока нельзя, поскольку муниципальное правительство еще не определило цену налогообложения в ходе предварительных действий.

Волостная управа также предложила, чтобы Земельный департамент учел нужды жителей и оставил немного свободной земли вокруг зданий.

В соответствии с процедурой установления права на застройку вокруг зданий должен быть оставлен минимальный участок земли, который обеспечивал бы обслуживание зданий. В случае с хутором Сааре это примерно 3000 квадратных метров. Решение об установлении права на застройку принимает Земельный департамент в соответствии с предложением волости. Как правило, земельный департамент затем делает владельцу предложение о выкупе, что открывает возможность стать владельцем служебной земли для зданий", - добавил Кама.