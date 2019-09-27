Запутанная история: владелица дома внезапно узнала, что живет на чужой земле

Жительница волости Валга Светлана Костюк оказалась в неприятной ситуации, когда выяснилось, что она живет на земле, которая ей не принадлежит, а в регистре в качестве справки указывается, что здания не используются, пишет Lõuna-Eesti Postimees.
Костюк живет в селе Лусти на хуторе Сааре 21 год. Раньше это была волость Карула. В ноябре прошлого года она заметила суету вокруг дома. "Мы посмотрели, что за землемерные работы там шли, нас никто не оповещал. Заметили, что некоторые столбики - красного цвета. Пошли с сыном в волостную управу выяснять. Земля отобрана. Стала выяснять, как такое возможно - у нас же она куплена!"
Кроме того, оказалось, что в строительном регистре здания были отмечены как непригодные для использования. Это создает препятствия при заключении договоров: например, Костюк сказала, что ей не удалось заключить договор на услугу водоснабжения.
"Дом куплен, бумаги есть. А выходит, что у меня нет права тут жить! Интересно - здания есть, но не используются. Где же мы тогда живем? Воду сюда провести нельзя, потому что мы тут никто".
Оказывается, Костюк действительно купила хутор в мае 1998 года, но в результате сделки она приобрела здания в качестве движимого имущества, то есть без земли под ними.
В 1999 году она подала заявку на приватизацию земли с преимущественным правом на семь гектаров, но опоздала, потому что закон требовал, чтобы это было сделано не позднее, чем через три месяца после приобретения зданий. «Поскольку заявление не было подано своевременно, преимущественное право покупки земли было передано государству», - пояснил глава пресс-службы волостного самоуправления Валга Пыйм Кама.
В 2018 году Земельный департамент подал волости ходатайство о том, чтобы оставить в государственной собственности участок земли вокруг дома площадью 3,79 га. Волость предложила установить право на застройку и назначить ожидаемый срок эксплуатации зданий в 50 лет. Это означает, что Костюк сохраняет за собой право владеть домом на не принадлежащей ей земле. Во сколько это будет ежегодно обходиться Костюк, по словам чиновников Земельного департамента, сказать пока нельзя, поскольку муниципальное правительство еще не определило цену налогообложения в ходе предварительных действий.
Волостная управа также предложила, чтобы Земельный департамент учел нужды жителей и оставил немного свободной земли вокруг зданий.
В соответствии с процедурой установления права на застройку вокруг зданий должен быть оставлен минимальный участок земли, который обеспечивал бы обслуживание зданий. В случае с хутором Сааре это примерно 3000 квадратных метров. Решение об установлении права на застройку принимает Земельный департамент в соответствии с предложением волости. Как правило, земельный департамент затем делает владельцу предложение о выкупе, что открывает возможность стать владельцем служебной земли для зданий", - добавил Кама.
По поводу пометки в строительном регистре о том, что здания якобы не используются для жилья, Кама сказал, что данные поступили в муниципалитет Валга в таком виде от волости Карула, и они не знают причину, по которой здания были исключены из использования. "Мы обратились в строительный регистр, чтобы тот исправил данные и отметил здания как используемые. Насколько нам известно, этому препятствовал технический сбой, возникший при объединении данных после всеэстонской административной реформы", - добавил Кама.
Костюк и ее сын при помощи адвоката выяснили личность человека, который вывел здания из регистра, но это не уменьшает странность истории. "В Вильянди этот человек. Я позвонила бывшим работникам волости Карула, и мне сказали, что не знают человека, который это сделал".
По словам Костюк, волости в свое время следовало лучше делать работу. "В 1999 году мы ходили в волостную управу Карула, чтобы подать заявку на приватизацию земли. Тогда была проблема с деньгами, я не смогла это сделать. Они сказали, что время есть. Волость должна была спросить, делаю я что-то или нет. Хорошо, я понимаю, что время ушло, но зачем тогда нужны работники волостной управы? Они могли бы сообщить, что подходит крайний срок приватизации. Но была тишина. Я не знала об этом ничего, по телевизору не говорят о таких вещах".
50-летнее право проживания на участке недвидимости Светлану Костюк не устраивает: она предпочла бы владеть и землей. Если не возникнет проблем, у нее останется возможность купить участок площадью 3000 квадратных метров, остальное останется государству. Глава отдела земельной реформы Земельного департамента Майре Салу сказала, что поскольку дело только недавно передано им, чиновники еще не успели проверить законность представленных документов и другие обстоятельства. "Поэтому мы пока не можем сказать, есть ли что-то, что мешает узаконить право на застройку или приватизировать землю", - объяснила она.
Если никаких препятствий не будет, владельцу здания, по словам Салу, будет предложена приватизация земли, сообщена цена земли и другие условия приватизации.