Фото: в Ласнамяэ открыли детскую площадку, подаренную Петербургом

«Мы очень благодарны нашим соседям из Санкт-Петербурга за то, что они решили таким образом отметить 800-летие первого официального упоминания нашего города, - сказал Кылварт. – Уверен, что такой подарок порадует всех горожан и станет лучшим сувениром из города на Неве».