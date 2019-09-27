Фото: в Ласнамяэ открыли детскую площадку, подаренную Петербургом

Сегодня в 10 часов в ласнамяэском парке Паэ в рамках «Петербургских встреч в Таллинне» состоялось открытие игровой площадки, которую городу преподнесла в подарок делегация из Санкт-Петербурга.
На открытии присутствовали вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Княгинин и мэр Таллинна Михаил Кылварт.
«Мы очень благодарны нашим соседям из Санкт-Петербурга за то, что они решили таким образом отметить 800-летие первого официального упоминания нашего города, - сказал Кылварт. – Уверен, что такой подарок порадует всех горожан и станет лучшим сувениром из города на Неве».
В прошлом году во время Таллиннских встреч в Петербурге прежний мэр Таллинна Таави Аас упомянул приближающуюся важную для нашего города дату. В ответ на это исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга решил сделать Таллинну ценный подарок. Парк Паэ в качестве места для площадки был одобрен обеими сторонами.
На открытии площадки выступил детский танцевально-вокальный коллектив «Нупукесед».