Юнкер: Брекзит без соглашения будет полностью на совести Великобритании

"Наш главный переговорщик Барнье и я делаем все возможное, чтобы добиться соглашения. Но если, в конце концов, мы не преуспеем, то ответственность за это будет всецело лежать на британской стороне", - сказал он германском изданию Augsburger Allgemeine.

По его мнению, отсутствие соглашения между сторонами будет катастрофичным и для ЕС, и для Великобритании.

Он также пояснил, что в случае "жесткого" Брекзита проблематичными станут и будущие переговоры Брюсселя и Лондона по соглашению о свободной торговле.

Телеканал Sky News в свою очередь напоминает, что вскоре Барнье и британский министр по Брекзиту Стив Баркли встретятся в Брюсселе для переговоров о ситуации вокруг Брекзита.

Кроме того, телеканал напоминает, что срок полномочий Юнкера на посту главы Еврокомиссии истекает 31 октября этого года: не позднее этого дня Великобритания должна покинуть ЕС.

На прошлой неделе британское правительство заявило, что направило в ЕС предложения по переработке сделки по Брекзиту.

Ранее телеканал Sky News сообщал со ссылкой на Еврокомиссию, что предложения Великобритании по новой сделке по Брекзиту не удовлетворили Брюссель. По его данным, в документе ЕС говорилось, что предложения Лондона не представляют законных оперативных решений для страховочного плана по ирландской границе. В частности, проект Британии не предусматривал ослабления границы между Ирландией и Северной Ирландией, защиты экономики и сотрудничества между югом и севером острова, а также сохранения целостности единого рынка и места Ирландии на этом рынке.