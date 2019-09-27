Юнкер: Брекзит без соглашения будет полностью на совести Великобритании

Вина за возможный "жесткий" Брекзит - без соглашения между ЕС и Великобританией - в полной мере ляжет на Лондон, заявил председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер.
"Наш главный переговорщик Барнье и я делаем все возможное, чтобы добиться соглашения. Но если, в конце концов, мы не преуспеем, то ответственность за это будет всецело лежать на британской стороне", - сказал он германском изданию Augsburger Allgemeine.
По его мнению, отсутствие соглашения между сторонами будет катастрофичным и для ЕС, и для Великобритании.
Он также пояснил, что в случае "жесткого" Брекзита проблематичными станут и будущие переговоры Брюсселя и Лондона по соглашению о свободной торговле.
Телеканал Sky News в свою очередь напоминает, что вскоре Барнье и британский министр по Брекзиту Стив Баркли встретятся в Брюсселе для переговоров о ситуации вокруг Брекзита.
Кроме того, телеканал напоминает, что срок полномочий Юнкера на посту главы Еврокомиссии истекает 31 октября этого года: не позднее этого дня Великобритания должна покинуть ЕС.
На прошлой неделе британское правительство заявило, что направило в ЕС предложения по переработке сделки по Брекзиту.
Ранее телеканал Sky News сообщал со ссылкой на Еврокомиссию, что предложения Великобритании по новой сделке по Брекзиту не удовлетворили Брюссель. По его данным, в документе ЕС говорилось, что предложения Лондона не представляют законных оперативных решений для страховочного плана по ирландской границе. В частности, проект Британии не предусматривал ослабления границы между Ирландией и Северной Ирландией, защиты экономики и сотрудничества между югом и севером острова, а также сохранения целостности единого рынка и места Ирландии на этом рынке.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон нацелен на то, чтобы вывести страну из ЕС до 31 октября, однако парламент принял закон, согласно которому он должен просить Брюссель о трехмесячной отсрочке Брекзита в случае отсутствия соглашения с Брюсселем к 31 октября.