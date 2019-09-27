График: смотрите, сколько денег налогоплательщиков было потрачено на содержание Таллиннского телевидения

«Содержание телеканала – затратно и не слишком действенно, так как привычки людей в плане получения информации изменились. В дальнейшем мы будем информировать горожан посредством различных каналов, в том числе телеканалов и будем считаться с тем обстоятельством, что люди проводят все больше времени за чтением интернет-каналов и социальных медиа и все меньше у экрана телевизора», - сказал вчера мэр Михаил Кылварт.