Пт, 27.09.2019
К инновационным и экологичным решениям, вероятно, приведет не стояние на улице и угрозы, а как повсюду в мире – прежде всего, деньги и прибыль. Маарья Вайно
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  • Таллинн
  • График: смотрите, сколько денег налогоплательщиков было потрачено на содержание Таллиннского телевидения

График: смотрите, сколько денег налогоплательщиков было потрачено на содержание Таллиннского телевидения

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Таллиннское телевидение.

ФОТО: Eero Vabamaegi/Postimees / EERO VABAMÄGI

Вчера мэр Таллинна Михаил Кылварт заявил, что Таллиннское телевидение с первого октября закроют, потому что содержание телеканала – затратно и не слишком действенно. В подтверждении этих слов можно привести конкретные цифры: за десять лет работы Таллиннского ТВ в него было инвестировано 42,8 млн евро, а сам телеканал принес прибыль в размере 1,06 млн евро, пишет Postimees.

«Содержание телеканала – затратно и не слишком действенно, так как привычки людей в плане получения информации изменились. В дальнейшем мы будем информировать горожан посредством различных каналов, в том числе телеканалов и будем считаться с тем обстоятельством, что люди проводят все больше времени за чтением интернет-каналов и социальных медиа и все меньше у экрана телевизора», - сказал вчера мэр Михаил Кылварт.

В соответствии с предложением Михаила Кылварта, торговая марка ТТВ сохранится и целевое учреждение продолжит выпускать городские новости и передачи. В дальнейшем эфир для новостей и передач будет покупаться на других телеканалах. Производство ТТВ должно быть доступно в интернете и на смарт-устройствах. Как отметил мэр, в результате реорганизации планируется с меньшим бюджетом охватить большую аудиторию. Бюджет ТТВ планируется сократить примерно на 50 процентов.

 

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