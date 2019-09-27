Серена Уильямс рассказала о завершении карьеры

В 2010 году Серена в интервью после победы на Уимблдоне была уверена, что до 38 лет играть не будет: «До 38? Если вдруг ещё буду выступать, я попрошу вас лично увести меня с корта. Нет шансов, что я продолжу играть в 38 лет».