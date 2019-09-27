Серена Уильямс рассказала о завершении карьеры

38-летняя американская теннисистка Серена Уильямс ответила на вопрос, когда она планирует завершить карьеру.
«Я планирую закончить карьеру через 20 лет, не раньше», — приводит слова Championat.com.
В 2010 году Серена в интервью после победы на Уимблдоне была уверена, что до 38 лет играть не будет: «До 38? Если вдруг ещё буду выступать, я попрошу вас лично увести меня с корта. Нет шансов, что я продолжу играть в 38 лет».
Патрик Муратоглу, тренер Уильямс-младшей, ранее выразил уверенность в том, что 23-кратной чемпионке турниров «Большого шлема» по силам выступать и после 40 лет.
Серена является девятой ракеткой мира. На минувшем Открытом чемпионате США она пробилась в финал, где уступила 19-летней представительнице Канады Бьянке Андрееску со счётом 3:6, 5:7.