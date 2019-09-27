Видео: водители на улице Гонсиори по-прежнему ездят по каким-то выдуманным правилам

Водители не только нагло используют для движения полосу общественного транспорта, но и совершают маневры в запрещенных местах.

Так, главными героями ролика стали автомобили, которые решили совершить левый поворот налево (с Гонсиори на улицу Пронкси), хотя знак, размещенный на столбе справа, четко говорит о том, что на данном перекрестке водитель может ехать только прямо или поворачивать направо.

Водитель Skoda и вовсе превзошел всех: сначала двигался по полосе общественного транспорта, затем перестроился через сплошную линию в левую полосу и совершил поворот налево в запрещенном месте. Поворотник он, конечно, включил, но разве это может быть оправданием подобного поведения?

Автор видео указал, что отправил запись в полицию.