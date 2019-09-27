Видео: водители на улице Гонсиори по-прежнему ездят по каким-то выдуманным правилам

В Facebook-сообществе "Liiklusinfo Tallinnas" была опубликована запись с видеорегистратора, на которой видно, какой бардак творится на улице Гонсиори в Таллинне.
Водители не только нагло используют для движения полосу общественного транспорта, но и совершают маневры в запрещенных местах.
Так, главными героями ролика стали автомобили, которые решили совершить левый поворот налево (с Гонсиори на улицу Пронкси), хотя знак, размещенный на столбе справа, четко говорит о том, что на данном перекрестке водитель может ехать только прямо или поворачивать направо.
Водитель Skoda и вовсе превзошел всех: сначала двигался по полосе общественного транспорта, затем перестроился через сплошную линию в левую полосу и совершил поворот налево в запрещенном месте. Поворотник он, конечно, включил, но разве это может быть оправданием подобного поведения?
Автор видео указал, что отправил запись в полицию.
Lihtsalt huvi pärast, mitut liikluseeskirja reeglit rikub ühe manöövriga hõbenool? Video saadetud ka politseile menetlemiseks.Опубликовано Aivo Maalt Четверг, 26 сентября 2019 г.