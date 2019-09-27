Где место шерстяному ковру - на свалке истории или в вашей гостиной?

После развала Союза их отсутствие вдруг стало приметой продвинутости: зато в моду вошли ковровые покрытия. Но мода развивается циклично, и сегодня винтажный шерстяной ковер из Ирана, Афганистана, Пакистана и Азербайджана в вашем доме - показатель того, что вы разбираетесь в трендах. Но как найти правильный? Как убедиться, что у вас ковер, а не барахло?

Далеко не каждый советский ковер действительно ценен. Есть четыре критерия, по которым можно быстро определить, стоит ли он внимания и денег.

1. Состав: натуральная шерсть

Советские фабрики массово производили синтетические ковры со схожими узорами из ПЭТ-волокна и других полимеров. Выдергиваем ворсинку и поджигаем. Если ворс из ковра не горит, а плавится, значит, ценность изделия нулевая.

2. Вес: более 1,5 кг/кв.м

Формально плотность ковров измеряется в тысячах узлов на квадратный метр, но есть более простой способ ее определить: взвесьте изделие, а потом разделите полученную массу на площадь в квадратных метрах. Если квадратный метр весит менее 1,5 кг — плотность изделия слишком низкая, чтобы считать его ценным экземпляром, даже если он из Ирана, Афганистана или Азербайджана. Такой старый ковер не тянет на главную роль, но может использоваться как вспомогательный в не самых ответственных зонах.

3. Рисунок: четкий, без размытых границ

Сейчас речь про геометрические орнаменты — смотрите на края. Если они не размыты, и рисунок четкий, значит, изделие соответствует нашим требованиям. Если же узор неясный, ковер либо неправильно чистили и он полинял, либо изначально он был плохо окрашен.

4. Состояние: не поеденный молью

Мы сейчас не говорим про искусственно состаренные экземпляры, где следы жизни и времени — элемент дизайнерской концепции, а обсуждаем ковры из бабушкиного чулана. Итак, если на поверхности есть съеденные молью участки, данная вещь уже не подлежит восстановлению.

Важно Если старый ковер отвечает всем перечисленным критериям, но кое-где имеет незначительные дефекты, например, потертости или деформации из-за того, что на нем долгое время стояла мебель, это можно исправить.