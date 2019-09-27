Вице-губернатор Санкт-Петербурга о проблемах с лизинговыми машинами на границе: «Будем стараться снимать все организационные и правовые барьеры»

В рамках «Петербургских встреч», уже в 20-й раз проходящих в Таллинне, на этой неделе эстонскую столицу посетила многочисленная делегация российских чиновников, специалистов разных направлений, культурных деятелей и журналистов, которую на сей раз возглавил вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Княгинин.

Трудно было удержаться и не поднять на фоне традиционных благодарственных речей, произносившихся как гостями, так и принимающей сторонами, чисто практический вопрос, влияющий на те самые «более частые встречи и поездки в гости друг к другу» и на реализацию пожелания налаживать как можно больше личных связей. После торжественной части встречи, на которой был подписан ряд договоров о сотрудничестве (в основном они касаются культуры), мы спросили Владимира Княгинина:

"С 1 октября для жителей Эстонии откроется уникальная возможность посещать Санкт-Петербург и Ленинградскую область с электронным бесплатными визами. Это большой подарок для многих, кого от поездки в один из самых красивых городов мира останавливала необходимость оформления визы. Теперь эта преграда устраняется – в одностороннем, следует отмерить, порядке, поскольку россиянам по-прежнему нужно думать об обычной платной визе – и граница перестает быть серьезными препятствием.

Между тем, с электронной визой нельзя будет добраться до Петербурга на поезде, хотя этот вид транспорта является теперь весьма популярным, а еще электронная виза не спасет от пресловутого изменения российского закона, благодаря которому все (теперь уже все) обладатели лизинговых машин не могут въехать в Россию, не заплатив так называемый залог – десятки тысяч евро. Понятно, что такие вопросы решают на федеральном уровне, однако окно открывается для конкретного муниципалитета, то есть местные власти могли бы походатайствовать у государственных структур о решении этих вопросов?"

«Точно будем дорабатывать все форматы, - ответил вице-губернатор Княгинин. – Для нас это новое дело. Пока электронная виза была только в Калининграде, где отыгрываются разные сложности с ее внедрением. Будем стараться снимать все организационные и правовые барьеры для тех, кто хочет посетить Россию вообще и Петербург в частности. Мы страшно заинтересованы в том, чтобы эстонцы были у нас желанными гостями постоянно».

Петербургские встречи проходят в Таллинне в 20-й раз. Как сказали мэр эстонской столицы Михаил Кылварт и вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Княгинин, наши два города связывают давнишние культурные, научные, коммунальные и личные связи. Именно эти темы обсуждались и в ходе нынешнего мероприятия. В этот раз кульминацией стало обновление уже имевшегося ряда договоров о сотрудничестве в области культуры и образования, а также проведены круглые столы, на которых деятели культуры, работники библиотек, преподаватели русского языка и логопеды могли обсудить профессиональные вопросы и варианты совместной работы.

Кроме того, Петербург подарил таллиннскому району Ласнамяэ детскую игровую площадку, как указано официально: «По случаю 800-летия первого официального упоминания Таллинна».

Еще можно успеть посетить несколько связанных с программой Петербургских дней мероприятий. Например, сегодня в 17 часов в концертном зале «Эстония» совместно с Таллиннским камерным оркестром выступит ансамбль народных инструментов из Петербурга «Терем Квартет». В 19.00 легенда джаза Давид Голощекин с ансамблем даст представление в подвальном заде Дома братства Черноголовых. В это же время в рамках театрального фестиваля Русского театра и Санкт-Петербурга «Балтийский дом» в Русском театре состоится совместное представление «Олимпия». Автор Ольга Мухина, постановщик Филипп Лось.

А с 26 сентября по 3 октября на площади Вабадузе будет открыта фотовыставка Александра Петросяна «Петербургские истории».

«Ну а теперь ждем эстонскую делегацию в Санкт-Петербурге, где пройдут ответные Дни Таллинна, а в следующем году, поскольку ваш мэр – человек спортивный, подумаем о проведении совместного спортивного мероприятия», - сказал Владимир Княгинин.