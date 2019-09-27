Из-за обнаруженной на заводе M.V.Wool листерии проверки пройдут и на других предприятиях

По словам заместителя генерального директора департамента Олева Калда, на всех рыбоперерабатывающих предприятиях, в том числе, и на Сааремааских, в порядке государственного надзора берутся пробы на выявление бактерии Listeria monocytogenes.

В случае обнаружения в пробе бактерии, пробу направляют на дальнейшее выявление листериоза, то есть, инфекции. «По имеющимся на данный момент данным, работающие на Сааремаа рыбоперерабатывающие предприятия от инфекции пока чисты», - заверил Калда газету.

Как показали несколько проведенных государством инспекций, на рыбном заводе M.V.Wool в Харку под Таллинном, гнездится пережившая мутации и ставшая очень агрессивной листерия. До сего времени по всей Европе от листериоза заболели 26 человек, шестеро из них в период с 2014 по 2018 годы скончались.

В Эстонии в результате употребления в пищу продукции завода M.V.Wool от листериоза заболели девять человек, двое из них в период с 2014 по 2018 годы умерли.

В свою очередь, предприятие M.V.Wool AS подтверждает, что рыбная продукция компании всегда соответствовала действующим предельным нормам Европейского Союза, а ее вред для людей полностью исключен.

Об этом BNS сообщил в пресс-релизе руководитель предприятия, отметив, что с весны этого года M.V.Wool тесно сотрудничает с Ветеринарно-продовольственным департаментом и установил режим нулевой толерантности в отношении бактерии листерия.

Взятые за последние шесть месяцев пробы подтверждают, что продукция предприятия с большим запасом соответствует всем предельным нормам.

16 сентября предприятие уведомило Ветеринарно-продовольственный департамент о том, что вернуло одной финской рыбной ферме около пяти тонн поступившего оттуда несоответствующего требованиям сырья и занесло эту ферму в свой черный список.

«Это был не первый раз, когда поставленная сырая рыба не соответствовала требованиям – следует внимательно изучить соответствие нормам продукции рыбных ферм Финляндии и Норвегии, поскольку некачественное сырье может попасть потребителям через разные обрабатывающие рыбопродукты предприятия», - сказал собственник и руководитель предприятия Мати Ветевоол.