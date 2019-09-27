В США полицейский электрокар Tesla разрядился во время погони

Как уточняется в публикации, речь идет об электромобиле Tesla Model S 85 2014 года выпуска, пишет Newsru.com. По словам представителя департамента, машина не была заряжена после предыдущей смены – такое периодически случается, когда патрульные забывают поставить машину на зарядку после смены. В результате находившийся в электромобиле офицер, начавший погоню за машиной подозреваемого в совершении преступления в Санта-Кларе, сообщил по рации, что батарея патрульной Tesla практически разряжена. К погоне присоединились другие патрульные машины, но вскоре преследование было решено прекратить из-за опасной манеры езды подозреваемого. Через некоторое время брошенный им автомобиль был найден в Сан-Хосе.

В полиции Фримонта уточнили, что тестируют Tesla в качестве патрульной машины в рамках шестимесячного программы. Также в департаменте заявили, что перед началом смены патрульный автомобиль должен быть хотя бы наполовину заправлен или заряжен, и это требование не было нарушено. Наконец, в ведомстве отметили, что инцидент, который произошел на минувшей неделе не повлиял на дальнейшие планы использования электромобиля Tesla.