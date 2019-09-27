Автобус ATKO перевозил пассажиров несмотря на разбитое стекло

На странице Facebook «StoppAtko» было опубликовано видео, на котором заснято, что люди едут в автобусе с разбитым задним стеклом, пишет Sakala.
Автор поста Кристи Виллем Кютт сказала, что видео сделал ее сын около 8.15 утра в автобусе номер 28. По его словам, автобус сдавал назад и разбил стекло о столб.
Руководитель вильяндиского отделения ATKO Тыну Наар сказал, что в автобусе действительно было разбито стекло и он ехал так до конечной остановки линии, где автобус был заменен на исправный.
Видео можно посмотреть здесь.