«Челси» переманит Неймара рекордной зарплатой

По информации Lenta.ru, лондонский клуб сделает парижанам предложение в летнее трансферное окно. Отмечается, что «Челси» собирается заплатить ПСЖ 300 миллионов евро, а Неймару предложить контракт с зарплатой 42 миллиона евро, что сделает его самым высокооплачиваевым игроком мира.

Бразилец этим летом заявлял о желании вернуться в «Барселону». Неймар, по сообщениям СМИ, не хотел оставаться в ПСЖ, но в итоге не сумел уйти в другой клуб в прошедшее трансферное окно. После этого фанаты парижан публично обратились к футболисту, выражая недовольство его действиями.