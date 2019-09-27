Правительство потребовало от министерств предложений по ускорению развития Ида-Вирумаа

По оценке Ааба, запущенная в 2018 году программа развития Ида-Вирумаа показывает хорошие результаты, но для ускорения развития требуются дополнительные меры: "Я внес предложение обновить программу действий по Ида-Вирумаа и расширить программу развития Ида-Вирумаа, чтобы увеличить вклад в развитие региона, включая создание новых рабочих мест и инвестиций".

Он пояснил, что программа действий объединяет в себе действия различных ведомств, которые их финансируют и реализуют самостоятельно, в то время как программа развития Ида-Вирумаа была специально запущена для финансирования тех действий, которыми эти ведомства не занимались.