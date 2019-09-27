Пт, 27.09.2019
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  • Правительство потребовало от министерств предложений по ускорению развития Ида-Вирумаа

Правительство потребовало от министерств предложений по ускорению развития Ида-Вирумаа

Нарвский замок

ФОТО: Andrei Nekrassov / PantherMedia / Andrei Nekrassov

Правительство поручило министерствам найти в сфере своей ответственности дополнительные возможности для поддержки развития Ида-Вируского уезда, пишет Rus.ERR.

Соответствующее поручение министерствам было дано в четверг на заседании кабинета министров по инициативе министра госуправления Яака Ааба, пишет портал новостей вещания.

По оценке Ааба, запущенная в 2018 году программа развития Ида-Вирумаа показывает хорошие результаты, но для ускорения развития требуются дополнительные меры: "Я внес предложение обновить программу действий по Ида-Вирумаа и расширить программу развития Ида-Вирумаа, чтобы увеличить вклад в развитие региона, включая создание новых рабочих мест и инвестиций".

Он пояснил, что программа действий объединяет в себе действия различных ведомств, которые их финансируют и реализуют самостоятельно, в то время как программа развития Ида-Вирумаа была специально запущена для финансирования тех действий, которыми эти ведомства не занимались.

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