Rus.Postimees в Москве: российский бомонд признался в любви к Георгу Отсу

Я так много узнала об этом артисте! Не подозревала даже, что у Отса такая драматичная судьба. И личная жизнь, и преследование КГБ, и необходимость звонить министру Фурцевой, чтобы исполнить невинную оперу Гершвина «Порги и Бесс»… Мы об этом вообще не знали!

И какой же молодец Дмитрий Бертман! Он нарыл весь этот материал и талантливо соединил, переплел эстонский и русский… После первой же минуты вообще забываешь, что солисты говорят на другом языке. Это так гармонично переливается из одного в другое! Блестящий хор Геликона, великолепные танцы. Хороши и эстонские гости. Как же похож голос Рене Соома на Георга Отса! Это всё переливается вкусно, красиво, душевно!

Александр и Екатерина Стриженовы: «Несправедливо таких забывать!»

Стриженовы: Мы помним и любим Георга Отса! ФОТО: "Геликон-опера"

Екатерина: Мы увидели историю жизни Георга Отса на фоне арий, которые он исполнял. Кстати, он исполнил больше 500 арий на 20 языках.

Александр: Он производил на публику магическое впечатление. Я очень рад, что к 100-летию прозвучало это признание в любви к грандиозному исполнителю! И это произошло то время, когда для нынешних эстонских властей артисты, сотрудничавшие с режимом, являются чуть ли не коллаборационистами.

Несправедливо забывать поколение великих артистов – оперных, театральных и драматических! Несправедливо вычеркивать этих художников из истории своей страны!

Екатерина: Фантастический голос! Перед премьерой было даже волнительно. Я все время думала, кто же будет исполнять роль Георга Отса? И в данном случае, короля играет свита. Мы слышали уникальный голос. И было понятно, почему за него никто не может петь. Финальная песня прозвучала гимном жизни. Он ушел в 55. Сегодня мы отмечаем его 100-летие.

Александр: Мы помним и любим Георга Отса. С премьерой, Геликон!

Ирина Безрукова: «Я не знала, что он эстонец!»

Ирина Безрукова: Отс - артист с невероятным шармом! ФОТО: "Геликон-опера"

Я получила удовольствие не только от музыки в исполнении великолепных солистов, но и от драматургии и сценографии. Очень трогательный спектакль! Мои родители были большими поклонниками Георга Отса, мой папа играл на гобое в лучших оркестрах страны, а я училась на скрипке. Благодаря телеэкрану Отс был "вхож" в наш дом.

Во времена моего детства о личной жизни актеров и режиссеров не очень распространялись, поэтому какие-то нюансы о его супругах для меня остались неизвестными.

Стыдно это или нет, но я не знала, что Отс эстонец. Для меня он был просто Георг Отс.

История одиночества невероятно красивого и талантливого артиста… Кажется, что это невозможно, но, увы, такое случается. Грустно, но в то же время это придает невероятный шарм всей его судьбе.

Юрий Васильев: «Это была магия!»

Я всегда жду чего-то нового, и «Геликон» меня все время удивляет. Такая органика! Такое мастерство! Такая фантазия! Дмитрий Бертман не нарушает канонов, не уходит от театра и режиссуры, а талантливо всё переплавляет. Это потрясающе! Настоящая магия!

Московская премьера прошла, но «Мистер Георг Отс» будет путешествовать по разным странам и, конечно же, вернется в Эстонию! ФОТО: "Геликон-опера"