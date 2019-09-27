Rus.Postimees в Москве: российский бомонд признался в любви к Георгу Отсу

Нет ли лишнего билетика? Московская премьера эстонско-российского спектакля «Мистер Георг Отс», поставленного главным режиссером «Геликон-оперы» Дмитрием Бертманом, прошла при аншлагах, растрогав весь культурный бомонд Москвы.
В течение двух вечеров показ посетили «бриллиантовая» блондинка советского кино Светлана Светличная, легенда российского телевидения Ангелина Вовк, популярные телеведущие и актеры Елена Ханга, Лариса Вербицкая, Екатерина и Александр Стриженовы, Ирина Безрукова, автор и ведущий программы «Однажды» на канале НТВ Сергей Майоров, яркие актеры театра и кино Александр Олешко, Юрий Васильев, заслуженный тренер по фигурному катанию Елена Чайковская и многие другие звезды.
Потрясающие российские и эстонские артисты вместе с симфоническим оркестром под управлением Валерия Кирьянова вели трогательный и искренний рассказ о жизни Георга Отса. С каждой минутой зрители все ближе узнавали Мистера Икса и в финале, не удержавшись, пели вместе с артистами «Пусть всегда будет солнце!».
Московская премьера спектакля «Мистер Георг Отс», основанного на реальных малоизвестных фактах биографии легендарного артиста, удивила россиян. Ведь многое тайное теперь стало явным...
Светлана Светличная: «Меня потрясла история его жизни!»
Гениальность – человеческую, актерскую, сценическую – нужно обязательно запечатлевать. Как здорово, что изобрели фотографию и кино, которые вернули меня в мое детство и юность. Я жила в Прибалтике и заканчивала там десятилетку. В Таллине жила моя подруга, и мне всегда казалось, что я – прибалтийская девушка. Кстати, я была знакома с Георгом Отсом. Наряду с большими концертами он участвовал в выступлениях по линии Бюро кинопропаганды, где мы зарабатывали деньги. Когда Отс появлялся на концертах, он становился таким величественным – сказочным и настоящим!
Бертман – гений! Он берется за материал, который нужен для будущих поколений. Они должны знать, что был такой Мистер Икс.
Как хорошо, что ушедших талантов не забывают. Я бы предложила этот спектакль снять и запечатлеть на экране. И через десятки лет мы сможем сказать: «Да, это было!».
Мы узнали из спектакля, насколько непростая была жизнь у этого человека. Господь наградил всем – статью, голосом… И сколько же у него было перипетий, а в любви-то и не везло! Когда человек любит, а его оставляют, – это как маленькая смерть. Ему довелось узнать, как мучительно болит сердце от любви.
Режиссер Бертман даже изобрел новый жанр – концерт-спектакль, талантливо связав свое видение оперы с жизнью человека. Меня совсем не смутило то, что роль Отса никто не играл. Я даже сначала этого не поняла. Визуального ряда было вполне достаточно. Меня потрясла история его жизни!
Елена Ханга: «Не поверите, я даже прослезилась!»
Боже, какое наслаждение! Не поверите, я даже прослезилась! Уж, насколько я циничный и много повидавший человек, но, когда в финале все артисты вышли на сцену и запели «Пусть всегда будет солнце!», не смогла сдержать эмоций… Я помню, как он пел эту песню, это осталось где-то в подсознании.
Я так много узнала об этом артисте! Не подозревала даже, что у Отса такая драматичная судьба. И личная жизнь, и преследование КГБ, и необходимость звонить министру Фурцевой, чтобы исполнить невинную оперу Гершвина «Порги и Бесс»… Мы об этом вообще не знали!
И какой же молодец Дмитрий Бертман! Он нарыл весь этот материал и талантливо соединил, переплел эстонский и русский… После первой же минуты вообще забываешь, что солисты говорят на другом языке. Это так гармонично переливается из одного в другое! Блестящий хор Геликона, великолепные танцы. Хороши и эстонские гости. Как же похож голос Рене Соома на Георга Отса! Это всё переливается вкусно, красиво, душевно!
Александр и Екатерина Стриженовы: «Несправедливо таких забывать!»
Екатерина: Мы увидели историю жизни Георга Отса на фоне арий, которые он исполнял. Кстати, он исполнил больше 500 арий на 20 языках.
Александр: Он производил на публику магическое впечатление. Я очень рад, что к 100-летию прозвучало это признание в любви к грандиозному исполнителю! И это произошло то время, когда для нынешних эстонских властей артисты, сотрудничавшие с режимом, являются чуть ли не коллаборационистами.
Несправедливо забывать поколение великих артистов – оперных, театральных и драматических! Несправедливо вычеркивать этих художников из истории своей страны!
Екатерина: Фантастический голос! Перед премьерой было даже волнительно. Я все время думала, кто же будет исполнять роль Георга Отса? И в данном случае, короля играет свита. Мы слышали уникальный голос. И было понятно, почему за него никто не может петь. Финальная песня прозвучала гимном жизни. Он ушел в 55. Сегодня мы отмечаем его 100-летие.
Александр: Мы помним и любим Георга Отса. С премьерой, Геликон!
Ирина Безрукова: «Я не знала, что он эстонец!»
Я получила удовольствие не только от музыки в исполнении великолепных солистов, но и от драматургии и сценографии. Очень трогательный спектакль! Мои родители были большими поклонниками Георга Отса, мой папа играл на гобое в лучших оркестрах страны, а я училась на скрипке. Благодаря телеэкрану Отс был "вхож" в наш дом.
Во времена моего детства о личной жизни актеров и режиссеров не очень распространялись, поэтому какие-то нюансы о его супругах для меня остались неизвестными.
Стыдно это или нет, но я не знала, что Отс эстонец. Для меня он был просто Георг Отс.
История одиночества невероятно красивого и талантливого артиста… Кажется, что это невозможно, но, увы, такое случается. Грустно, но в то же время это придает невероятный шарм всей его судьбе.
Юрий Васильев: «Это была магия!»
Я всегда жду чего-то нового, и «Геликон» меня все время удивляет. Такая органика! Такое мастерство! Такая фантазия! Дмитрий Бертман не нарушает канонов, не уходит от театра и режиссуры, а талантливо всё переплавляет. Это потрясающе! Настоящая магия!
Справка: Эстонско-российский спектакль «Мистер Георг Отс» является совместным проектом Eesti Kontsert и московского театра «Геликон-опера» под руководством Дмитрия Бертмана. Историю непростой и яркой жизни великого баритона Георга Отса представили солисты театра «Геликон-опера» и национальной оперы «Эстония»: Рене Соом, Наталья Загоринская, Хейли Вескус, Алексей Исаев, Лариса Костюк, Майя Барковская, Ксения Лисанская, Эдуард Шнурр и Татьяна Раковская.