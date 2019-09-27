Картина дня: ошибка, допущенная при поисках Айвара Рехе, злоключения владелицы дома и обзорные аэроснимки

Вице-губернатор Санкт-Петербурга о проблемах с лизинговыми машинами на границе: «Будем стараться снимать все организационные и правовые барьеры»

Как отметил вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Княгинин, руководитель делегации, представляющей город на Неве на традиционных Петербургских встречах, руководство города и области заинтересовано в снятии всех преград, мешающих жителям Эстонии чаще посещать Россию и Северную Пальмиру. Читать далее...

Участок вокруг дома Айвара Рехе не обыскивали по просьбе семьи

Руководивший поисками пропавшего Айвара Рехе глава оперативной службы Валдо Пыдер признает, что полиция могла выполнить свою работу лучше. Читать далее...

Рассмотрите свой дом со всех сторон: Земельный департамент обнародовал миллионы обзорных аэроснимков

Сделанные во время весенних и летних картографических полетов обзорные аэрофотоснимки можно увидеть на фотоскладе департамента, где сегодня находится 2,5 миллиона фотографий. Новые изображения добавляются каждый год, это необходимо для картографирования недвижимости, да и просто красиво. Читать далее...

Запутанная история: владелица дома внезапно узнала, что живет на чужой земле

Жительница волости Валга Светлана Костюк оказалась в неприятной ситуации, когда выяснилось, что она живет на земле, которая ей не принадлежит, а в регистре в качестве справки указывается, что здания не используются. Читать далее...

Исследование: у половины населения Эстонии имеются сбережения

Анализ результатов исследования, проведенного Союзом страховых обществ Эстонии в сотрудничестве с Turu-uuringute AS, показал, что сбережения имеются у половины жителей нашей страны, а 39% людей вообще не откладывают деньги. Читать далее...

Северо-Эстонский центр общественного транспорта досрочно расторг договор с ATKO

Правление Северо-Эстонского центра общественного транспорта досрочно и в чрезвычайном порядке расторгло договор с ATKO Liinid OÜ на обслуживание автобусных маршрутов западного направления, обосновав расторжение договора существенными нарушениями со стороны перевозчика. Читать далее...

Смотрите, какие зарплаты платят своим работникам 50 лучших работодателей Тартуского уезда!

Одной из самых горячих тем экономических новостей последних нескольких лет, а также головной болью работодателей является все растущее давление на рост зарплат. Читать далее...

Обвиняющийся в домогательствах бывший директор библиотеки ТУ работает в мусороуборочной фирме

Уволенный в прошлом году директор библиотеки Тартуского университета и обвинявшийся в совершение преступления сексуального характера в отношении подчиненных Мартин Халлик нашел новую работу. Читать далее...

Стало известно, когда в Таллинне откроются первые рестораны Burger King

Концерн Tallink Grupp в эксклюзивном порядке приобрел франшизу глобальной сети предприятий быстрого питания Burger King в странах Балтии. Первые рестораны сети в Таллинне предполагается открыть уже этой зимой, а первые рестораны в Латвии и Литве — в первой половине 2020 года. Читать далее...

Обвиняемый в убийстве гражданин Эстонии притворялся раковым больным, чтобы выманить £11 000

Обвиняемый в cовершенном в Лондоне убийстве гражданин Эстонии Кирилл Белорусов утверждает, что был дублером Брэда Питта на съемках фильма "Война миров Z", пишет английский таблоид Mirror. Читать далее...

График: смотрите, сколько денег налогоплательщиков было потрачено на содержание Таллиннского телевидения

Вчера мэр Таллинна Михаил Кылварт заявил, что Таллиннское телевидение с первого октября закроют, потому что содержание телеканала – затратно и не слишком действенно. В подтверждении этих слов можно привести конкретные цифры: за десять лет работы Таллиннского ТВ в него было инвестировано 42,8 млн евро, а сам телеканал принес прибыль в размере 1,06 млн евро. Читать далее...

Rus.Postimees в Москве: российский бомонд признался в любви к Георгу Отсу

Нет ли лишнего билетика? Московская премьера эстонско-российского спектакля «Мистер Георг Отс», поставленного главным режиссером «Геликон-оперы» Дмитрием Бертманом, прошла при аншлагах, растрогав весь культурный бомонд Москвы. Читать далее...

Синоптики предупреждают: на Эстонию надвигается циклон