Maxima прекращает продажу предположительно опасных продуктов: другие магазины не видят повода для паники

По словам директора отдела по закупке скоропортящихся товаров Maxima Марге Кикас, они внимательно следили за вновь вспыхнувшем на этой неделе скандале вокруг крупного рыбопереработчика M.V.Wool.

«На данный момент мы решили прекратить в своих магазинах продажу лосося холодного копчения и соленого лосося, а также соленой форели M.V. Wool», - говорит Кикас. Продукция была изъята с полок магазинов вчера и об этом проинформировали фирму-производителя.

Продажа другой продукции продолжается, поскольку проблемы были только с соленым филе и филе холодного копчения. «В случае продукции, прошедшей термообработку, риска нет. Бактерия листерии после термической обработки уничтожается уже при температуре в 75 градусов», - поясняет Кикас.

Товар абсолютно безопасен

Насколько известно Кикас, после этого M.V. Wool отправил в Ветеринарно-пищевой департамент запрос, чтобы получить ответ, безопасна ли их продукция для людей. «Со своей стороны, мы с нетерпением ждем разъяснений и гарантий компании относительно безопасности данной продукции», - уточнила она.

Другие крупные торговые сети Эстонии сказали Postimees, что они продолжают торговать этой продукцией. «Мы проконсультировались на эту тему с Ветеринарно-пищевым департаментом, по словом которого, все партии были проверены до отправки в магазины. Если департамент посчитает необходимым изъять товар из продажи, то, конечно, мы это незамедлительно сделаем», - говорит руководитель по коммуникациям Coop Мартин Мийдо.

Selver также продолжает торговать продукцией M.V. Wool. Руководитель по коммуникациям Selver Риво Вески пояснил, что рыбная продукция Wool была проверено в соответствии с требованиями Ветеринарно-пищевого департамента и абсолютно безопасна. «Продолжим торговать этой продукцией», - заверил Вески.

В то же время он заметил, что за последние дни уровень продаж продукции Wool упал. Но это распространяется не только на лосось и форель Wool, но и всю рыбную продукцию. «Но еще рано делать выводы», - отметил Вески.

Длинные тени прошлого

На этой неделе появились статьи и телесюжеты о том, что найденная на заводе семейной фирмы M.V. Wool бактерия листериоза могла заразить людей, несколько из которых умерли. Например, у двух умерших был зарегистрирован конкретный тип бактерии листериоза – 1247. Бактерию того же типа нашли на заводе и в рыбной продукции M.V.Wool.

Ветеринарно-пищевой департамент нашел бактерию Listeria monocytogenes в рыбе M.V. Wool как в марте, так и в августе этого года. То, что бактерия живет на заводе дальше, по словам департамента, вероятно. С другой стороны, предприятие судится с департаментом и не согласна с результатами.

Владелец и руководитель M.V. Wool Мати Ветевоол ответил на подозрения, что они все делают правильно. Он уточнил, что с весны на их заводе было взято более 600 проб, которые все отвечают международным нормам, и заверил, что их рыба абсолютно безопасна.