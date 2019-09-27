Галерея: две сотни школьников вышли на климатическую забастовку на Тоомпеа

В ходе кампании, продолжавшейся с прошлой пятницы, молодежь по всему миру проводила демонстрации и другие мероприятия, посвященные темам окружающей среды и климатического кризиса.

По всему миру неделя массовых манифестаций началась 20 сентября, когда на улицы вышли почти четыре миллиона человек, но в принципе местные организаторы сами могли решать, в какую из пятниц провести большую демонстрацию.

"Некоторые в прошлую пятницу удивлялись - неужели про нас забыли? Не забыли, просто в Эстонии мы приняли решение в пользу 27 сентября", - сказала Кристин Сийл. По всему миру в рамках второй волны манифестаций проходит, по последним данным, 2224 климатические забастовки. Помимо Эстонии в эту пятницу они проходят в Испании, Алжире, Португалии, Венгрии и США.

Проходящие в течение недели мероприятия направлены на повышение осведомленности людей о климатическом кризисе и о том, каким образом они могут внести свой вклад в решение проблемы. События нацелены на отдельных лиц, но цель большой демонстрации состоит в том, чтобы еще раз воззвать к совести правительства.

Школьники в Эстонии бастуют с марта этого года, но участие правительства в вопросах климатического кризиса до сих остается на уровне комментариев.

"Скорее правительство Эстонии предпринимает шаги в противоположном направлении. Цель Европейского Союза по достижению к 2050 году климатической нейтральности не была поддержана, вместо этого инвестируются деньги в устаревше и вымирающее производство в лице нового завода по рафинированию сланцевого масла. Мы видим впереди пропасть, но кажется, что правительство хочет подвинуться еще немного вперед. Это показывает, что демонстрации и забастовки все еще необходимы, и что крайне важно, чтобы каждый внес свой вклад", - сказал организатор тартуской климатической забастовки Хенри Хольтсмейер.

Манифестации прошли сегодня также в Тарту, Пярну, Раквере и Кярдла.

Обсуждение климата в Рийгикогу

На сегодняшнем заседании комиссии по делам Европейского Союза министр окружающей среды Рене Кокк представил обзор климатических целей Эстонии. К настоящему времени в Комиссии состоялись три слушания. Правительство запланировало обсуждение анализа повышения климатических амбиций Эстонии к 3 октября, и обсуждение решения, вынесенного на его основе, будет продолжено в парламентских комиссиях, сказала председатель комиссии Аннели Отт.

Вице-президент комиссии Рийна Сиккут заявила, что Эстонии необходим четкий план переговоров со всеми сторонами о том, как достичь климатических целей.